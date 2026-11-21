Питание в ВСУ по-новому: чем кормят военных и как работают закупки с осени-2026
Питание военнослужащих зависит от условий службы: одни подразделения получают горячие завтраки, обеды и ужины, другие - сухпайки, рассчитанные на целые сутки. В то же время закупки продуктов для войск проходят через единую систему.
РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины рассказывает, кто отвечает за обеспечение армии продуктами, как работает новая цифровая процедура и как поставщикам приобщиться к закупкам.
Кто закупает продукты для военных
Все военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ) имеют право на питание за государственный счет. Это касается как бойцов на передовой, так и военных, служащих в тылу.
Закупки продуктов, сухпайков и имущества продовольственной службы производит Агентство оборонных закупок ДОТ (АОЗ ДОТ). Она объявляет торги, заключает договоры с поставщиками и контролирует исполнение контрактов и логистику.
Потребность в продовольствии формируют Генеральный штаб ВСУ и ГОСТ. На этой основе Министерство обороны определяет перечень необходимого, в частности, продуктов и сухпайков, и цены в соответствии с бюджетом.
Непосредственно в части за организацию питания отвечает командир. Он определяет, какой формат обеспечения требуется подразделению с учетом боевых заданий и условий службы. Начальник продовольственной службы (начпрод) составляет меню, рассчитывает количество продуктов и оформляет заказ.
На линии боевого столкновения, где речь идет о сухпайках, запрос на необходимое количество для личного состава подает командир подразделения.
Чем кормят военных в зависимости от условий службы
Основу питания военнослужащих составляет горячая еда. По возможности ее готовят из охлажденного мяса, свежих сезонных овощей и фруктов и других продуктов. В зависимости от условий службы личный состав получает три или четыре приема пищи в сутки.
Четырехразовое питание предусмотрено для летного состава, военнослужащих Военно-Морских сил и лицеистов. Кроме завтрака, обеда и ужина, для них организовывают второй завтрак или второй ужин.
Такой формат чаще всего используется в пунктах постоянной дислокации, учебных центрах, военных вузах и местах базирования подразделений вблизи линии столкновения, где есть возможность организовать столовые и обеспечить доставку продуктов.
Если условия безопасности сложнее, для приготовления пищи используют продукты с более длительным сроком хранения - замороженное мясо, консервы, печенье и т.д. В таких случаях подразделения организовывают полевые пункты питания там, где это разрешает ситуация.
Меню составляют с учетом места выполнения боевого задания, базового рациона, имеющегося ассортимента и количества продуктов.
Если же организовать горячее питание невозможно, военнослужащих снабжают сухпайками. Они рассчитаны на полноценное питание в течение суток и содержат три рациона: завтрак, обед и ужин.
В ВСУ используют два вида сухпайков: суточный полевой набор продуктов и усиленный суточный полевой набор продуктов.
Кроме того, в октябре 2026 года утвердили новый альтернативный сухпаек. Он обладает большей калорийностью, а также специальными нагревателями и средствами для обеззараживания воды. Такой набор предназначен для определенных категорий военнослужащих ВСУ и ДССТ, непосредственно принимающих участие в боевых действиях на линии столкновения.
Какие продукты входят в каталог для ВСУ
Питание военных организовано по универсальному каталогу продуктов питания ВСУ. Он содержит 360 позиций, среди которых:
- мясо и мясные продукты;
- рыба и рыбная продукция;
- молочные продукты и яйца;
- овощи, фрукты и орехи;
- крупы и макаронные изделия;
- хлебобулочные изделия;
- специи, мед, шоколад и напитки.
С июня 2026 года все позиции каталога имеют обновленные описания. К каждому продукту добавили информацию о калорийности, а к части товаров, включая мясные, рыбные и молочные, - еще и данные о содержании белков и жиров на 100 граммов.
Ассортимент учитывает разные потребности военнослужащих. В частности, в него входят продукты, разрешенные законами халяль и кашрут, а также позиции для тех, кто не употребляет пищу животного происхождения по этическим, религиозным, экологическим или другим соображениям.
Каталог формирует Командование сил логистики, а утверждает Министерство обороны. Закупки на 2027 год АОЗ ДОТ уже объявила по обновленным требованиям.
Как военные заказывают продукты: что изменилось
Заказы продуктов для воинских частей оформляются через цифровую систему DOT-Chain Food. Она охватывает весь процесс продовольственного обеспечения - от подачи заявки до подтверждения доставки, оформления накладных и актов.
С ноября 2026 г. все документы по продовольственному обеспечению ВСУ и ДССТ обязательно оформляют в этой системе.
Ранее документооборот был бумажным: заявки посылали поставщикам по электронной почте, а накладные, акты и жалобы передавали физически. Теперь эти процедуры были переведены в электронный формат с использованием электронной подписи и защищенного доступа.
Процесс заказа продуктов выглядит следующим образом:
- Начальник продовольственной службы воинской части обычно составляет меню в неделю и определяет список необходимых продуктов.
- Он рассчитывает их количество в соответствии с численностью личного состава и позиций в каталоге.
- Заявку оформляют в DOT-Chain Food не позднее 10 дней до последней даты поставки.
- Логист АОЗ ДОТ распределяет заявки между поставщиками в соответствии с заключенными государственными контрактами.
- Военная часть получает продукты и подтверждает поставку в систему.
При необходимости воинская часть может подать запрос на корректировку заказа.
Как формируют меню для военных
Начальник продовольственной службы составляет заказ в пределах существующего бюджета и следит, чтобы рацион был сбалансирован. С этой целью он учитывает несколько факторов:
- Цена и качество. К примеру, выбирает между свежим и замороженным продуктом с учетом стоимости.
- Калорийность и состав. В частности, оценивает, достаточно ли в рационе белков.
- Упаковка. Большая упаковка сока может быть дешевле, но для военных на боевых задачах удобнее бывают порционные пакеты.
- Сезонность. В зависимости от времени года заказывают свежие овощи, фрукты и ягоды или консервированную продукцию.
Кроме основных продуктов, начпрод может заказывать дополнительные позиции - орехи, шоколад, сладости, чай, кофе, джем и мед.
Таким образом, еженедельное меню формируется с учетом бюджета, потребностей военнослужащих и условий их службы.
Куда жаловаться на некачественные продукты
Если военная часть получила некачественные продукты, она может оформить рекламацию - жалобу на нарушение условий поставки - непосредственно в DOT-Chain Food.
Это можно сделать, если ненадлежащее качество было обнаружено во время получения товара или в течение недели после поставки. С сентября 2026 г. в рекламацию можно добавлять фотографии, подтверждающие проблемы с продуктами.
Для нарушений, связанных с несвоевременной доставкой или несоответствием количества товара заказу предусмотрен автоматический механизм рекламаций. Система сравнивает данные заявки и фактически подписанных расходных накладных и выявляет разногласия.
После получения жалобы DOT-Chain Food автоматически формирует отчет о нарушении и рассчитывает сумму штрафных санкций согласно договору с поставщиком.
Уполномоченному лицу воинской части остается проверить отчет, при необходимости добавить комментарии и подписать документ.
Также АОЗ ДОТ оценивает работу поставщиков по методологии SLA (Service Level Agreement). Она позволяет отслеживать, вовремя и в полном ли объеме доставляют продукты, и соблюдают ли компании условия контрактов.
Как поставщику присоединиться к закупкам для армии
Поставщики продуктов для войска определяются через открытые торги в электронной системе Prozorro.
Основные тендеры на продовольственное обеспечение объявляют раз в год. По их результатам выбирают компании, которые будут поставлять продукты в соответствии с Каталогом. Если в течение года возникают дополнительные потребности, то могут объявлять новые торги.
Чтобы присоединиться к закупкам, потенциальным поставщикам, нужно следить за объявлениями в Prozorro и подавать свои предложения.
После победы в тендере компания работает с военными частями через DOT-Chain Food: получает заказы, доставляет продукцию и оформляет необходимые документы и акты в системе.
Более подробная информация об участии в закупках доступна на странице продовольственного обеспечения на сайте АОЗ ДОТ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Минобороны и Агентство оборонных закупок ДОТ готовят реформу системы питания военных. В частности, закупку продуктов планируют отделить от логистики, а качество продовольствия будут проверять в распределительных центрах еще до доставки в воинские части. В то же время военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что системные проблемы с питанием в ВСУ уже решены, а жалобы на некачественную пищу носят единичный характер. Среди актуальных обращений военных она назвала нехватку инвентаря и имитационных боеприпасов в учебных центрах.