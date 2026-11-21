Питание военнослужащих зависит от условий службы: одни подразделения получают горячие завтраки, обеды и ужины, другие - сухпайки, рассчитанные на целые сутки. В то же время закупки продуктов для войск проходят через единую систему.

РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины рассказывает, кто отвечает за обеспечение армии продуктами, как работает новая цифровая процедура и как поставщикам приобщиться к закупкам.

Кто закупает продукты для военных

Все военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ) имеют право на питание за государственный счет. Это касается как бойцов на передовой, так и военных, служащих в тылу.

Закупки продуктов, сухпайков и имущества продовольственной службы производит Агентство оборонных закупок ДОТ (АОЗ ДОТ). Она объявляет торги, заключает договоры с поставщиками и контролирует исполнение контрактов и логистику.

Потребность в продовольствии формируют Генеральный штаб ВСУ и ГОСТ. На этой основе Министерство обороны определяет перечень необходимого, в частности, продуктов и сухпайков, и цены в соответствии с бюджетом.

Непосредственно в части за организацию питания отвечает командир. Он определяет, какой формат обеспечения требуется подразделению с учетом боевых заданий и условий службы. Начальник продовольственной службы (начпрод) составляет меню, рассчитывает количество продуктов и оформляет заказ.

На линии боевого столкновения, где речь идет о сухпайках, запрос на необходимое количество для личного состава подает командир подразделения.

Чем кормят военных в зависимости от условий службы

Основу питания военнослужащих составляет горячая еда. По возможности ее готовят из охлажденного мяса, свежих сезонных овощей и фруктов и других продуктов. В зависимости от условий службы личный состав получает три или четыре приема пищи в сутки.

Четырехразовое питание предусмотрено для летного состава, военнослужащих Военно-Морских сил и лицеистов. Кроме завтрака, обеда и ужина, для них организовывают второй завтрак или второй ужин.

Такой формат чаще всего используется в пунктах постоянной дислокации, учебных центрах, военных вузах и местах базирования подразделений вблизи линии столкновения, где есть возможность организовать столовые и обеспечить доставку продуктов.

Если условия безопасности сложнее, для приготовления пищи используют продукты с более длительным сроком хранения - замороженное мясо, консервы, печенье и т.д. В таких случаях подразделения организовывают полевые пункты питания там, где это разрешает ситуация.

Меню составляют с учетом места выполнения боевого задания, базового рациона, имеющегося ассортимента и количества продуктов.

Если же организовать горячее питание невозможно, военнослужащих снабжают сухпайками. Они рассчитаны на полноценное питание в течение суток и содержат три рациона: завтрак, обед и ужин.

В ВСУ используют два вида сухпайков: суточный полевой набор продуктов и усиленный суточный полевой набор продуктов.

Кроме того, в октябре 2026 года утвердили новый альтернативный сухпаек. Он обладает большей калорийностью, а также специальными нагревателями и средствами для обеззараживания воды. Такой набор предназначен для определенных категорий военнослужащих ВСУ и ДССТ, непосредственно принимающих участие в боевых действиях на линии столкновения.

Какие продукты входят в каталог для ВСУ

Питание военных организовано по универсальному каталогу продуктов питания ВСУ. Он содержит 360 позиций, среди которых:

мясо и мясные продукты;

рыба и рыбная продукция;

молочные продукты и яйца;

овощи, фрукты и орехи;

крупы и макаронные изделия;

хлебобулочные изделия;

специи, мед, шоколад и напитки.

С июня 2026 года все позиции каталога имеют обновленные описания. К каждому продукту добавили информацию о калорийности, а к части товаров, включая мясные, рыбные и молочные, - еще и данные о содержании белков и жиров на 100 граммов.

Ассортимент учитывает разные потребности военнослужащих. В частности, в него входят продукты, разрешенные законами халяль и кашрут, а также позиции для тех, кто не употребляет пищу животного происхождения по этическим, религиозным, экологическим или другим соображениям.

Каталог формирует Командование сил логистики, а утверждает Министерство обороны. Закупки на 2027 год АОЗ ДОТ уже объявила по обновленным требованиям.

Как военные заказывают продукты: что изменилось

Заказы продуктов для воинских частей оформляются через цифровую систему DOT-Chain Food. Она охватывает весь процесс продовольственного обеспечения - от подачи заявки до подтверждения доставки, оформления накладных и актов.

С ноября 2026 г. все документы по продовольственному обеспечению ВСУ и ДССТ обязательно оформляют в этой системе.

Ранее документооборот был бумажным: заявки посылали поставщикам по электронной почте, а накладные, акты и жалобы передавали физически. Теперь эти процедуры были переведены в электронный формат с использованием электронной подписи и защищенного доступа.

Процесс заказа продуктов выглядит следующим образом:

Начальник продовольственной службы воинской части обычно составляет меню в неделю и определяет список необходимых продуктов. Он рассчитывает их количество в соответствии с численностью личного состава и позиций в каталоге. Заявку оформляют в DOT-Chain Food не позднее 10 дней до последней даты поставки. Логист АОЗ ДОТ распределяет заявки между поставщиками в соответствии с заключенными государственными контрактами. Военная часть получает продукты и подтверждает поставку в систему.

При необходимости воинская часть может подать запрос на корректировку заказа.

Как формируют меню для военных

Начальник продовольственной службы составляет заказ в пределах существующего бюджета и следит, чтобы рацион был сбалансирован. С этой целью он учитывает несколько факторов:

Цена и качество. К примеру, выбирает между свежим и замороженным продуктом с учетом стоимости.

К примеру, выбирает между свежим и замороженным продуктом с учетом стоимости. Калорийность и состав. В частности, оценивает, достаточно ли в рационе белков.

В частности, оценивает, достаточно ли в рационе белков. Упаковка. Большая упаковка сока может быть дешевле, но для военных на боевых задачах удобнее бывают порционные пакеты.

Большая упаковка сока может быть дешевле, но для военных на боевых задачах удобнее бывают порционные пакеты. Сезонность. В зависимости от времени года заказывают свежие овощи, фрукты и ягоды или консервированную продукцию.

Кроме основных продуктов, начпрод может заказывать дополнительные позиции - орехи, шоколад, сладости, чай, кофе, джем и мед.

Таким образом, еженедельное меню формируется с учетом бюджета, потребностей военнослужащих и условий их службы.

Куда жаловаться на некачественные продукты

Если военная часть получила некачественные продукты, она может оформить рекламацию - жалобу на нарушение условий поставки - непосредственно в DOT-Chain Food.

Это можно сделать, если ненадлежащее качество было обнаружено во время получения товара или в течение недели после поставки. С сентября 2026 г. в рекламацию можно добавлять фотографии, подтверждающие проблемы с продуктами.

Для нарушений, связанных с несвоевременной доставкой или несоответствием количества товара заказу предусмотрен автоматический механизм рекламаций. Система сравнивает данные заявки и фактически подписанных расходных накладных и выявляет разногласия.

После получения жалобы DOT-Chain Food автоматически формирует отчет о нарушении и рассчитывает сумму штрафных санкций согласно договору с поставщиком.

Уполномоченному лицу воинской части остается проверить отчет, при необходимости добавить комментарии и подписать документ.

Также АОЗ ДОТ оценивает работу поставщиков по методологии SLA (Service Level Agreement). Она позволяет отслеживать, вовремя и в полном ли объеме доставляют продукты, и соблюдают ли компании условия контрактов.

Как поставщику присоединиться к закупкам для армии

Поставщики продуктов для войска определяются через открытые торги в электронной системе Prozorro.

Основные тендеры на продовольственное обеспечение объявляют раз в год. По их результатам выбирают компании, которые будут поставлять продукты в соответствии с Каталогом. Если в течение года возникают дополнительные потребности, то могут объявлять новые торги.

Чтобы присоединиться к закупкам, потенциальным поставщикам, нужно следить за объявлениями в Prozorro и подавать свои предложения.

После победы в тендере компания работает с военными частями через DOT-Chain Food: получает заказы, доставляет продукцию и оформляет необходимые документы и акты в системе.

Более подробная информация об участии в закупках доступна на странице продовольственного обеспечения на сайте АОЗ ДОТ.