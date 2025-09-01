UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Харчування у дитсадках зі знижкою 50%: уряд зберіг пільгу для багатодітних родин

Фото: Харчування для дітей у садочку (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів обговорювали питання освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів. Зокрема й харчування дітей у дитсадках для багатодітних родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Під час засідання 1 вересня уряд рекомендував органам місцевого самоврядування продовжити пільгу на харчування дітей у державних та комунальних дитсадках. Після ухвалення відповідних рішень багатодітні родини й надалі зможуть сплачувати на 50% менше за харчування.

За словами Свириденко, таке рішення допоможе зменшити фінансове навантаження на родини з трьома і більше дітьми та забезпечить їм додаткову підтримку з боку держави.

Як отримати пільги на харчування у школах і садочках

В Україні частина школярів і вихованців дитсадків може харчуватися безкоштовно або за пільговими умовами, повідомляє Урядовий портал. Це залежить від державних програм, рішень місцевої влади та міжнародної допомоги.

Право на повністю безкоштовне харчування мають:

  • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
  • учні з особливими освітніми потребами (в інклюзивних класах);
  • діти з малозабезпечених сімей;
  • діти з сімей загиблих захисників, ветеранів війни та Героїв України посмертно;
  • діти внутрішньо переміщених осіб;
  • діти, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;
  • учні із зон радіоактивного забруднення, евакуйовані з Чорнобильської зони та діти з інвалідністю внаслідок аварії.

Крім того, місцеві органи влади можуть встановлювати додаткові категорії дітей, які харчуються безкоштовно.

Для багатодітних сімей (троє і більше дітей) вартість харчування зменшується на 50%.

Щоб отримати пільгу потрібно:

  • подати заяву до керівництва школи або садочка;
  • надати документи, які підтверджують пільгу.

Залежно від підстави, можуть знадобитися:

  • рішення суду чи виконкому про статус дитини-сироти;
  • висновок інклюзивно-ресурсного центру;
  • довідка про матеріальну допомогу;
  • посвідчення про інвалідність, смерть або участь у бойових діях одного з батьків;
  • довідка ВПО;
  • рішення про статус постраждалої від війни дитини;
  • посвідчення багатодітної сім'ї.

У деяких випадках можуть просити копії свідоцтва про народження чи довідки про склад сім’ї.

Нагадаємо, в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. З початку року щодня обіди отримують 1,5 млн учнів початкових класів. Також з вересня 2025 року безкоштовним харчуванням забезпечать школярів 5-11 класів у прифронтових громадах. Наступний етап - охопити всіх учнів з 1 по 11 клас на території країни.

