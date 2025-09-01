Харчування у дитсадках зі знижкою 50%: уряд зберіг пільгу для багатодітних родин

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів обговорювали питання освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів. Зокрема й харчування дітей у дитсадках для багатодітних родин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.
Під час засідання 1 вересня уряд рекомендував органам місцевого самоврядування продовжити пільгу на харчування дітей у державних та комунальних дитсадках. Після ухвалення відповідних рішень багатодітні родини й надалі зможуть сплачувати на 50% менше за харчування.
За словами Свириденко, таке рішення допоможе зменшити фінансове навантаження на родини з трьома і більше дітьми та забезпечить їм додаткову підтримку з боку держави.
В Україні частина школярів і вихованців дитсадків може харчуватися безкоштовно або за пільговими умовами, повідомляє Урядовий портал. Це залежить від державних програм, рішень місцевої влади та міжнародної допомоги.
Право на повністю безкоштовне харчування мають:
Крім того, місцеві органи влади можуть встановлювати додаткові категорії дітей, які харчуються безкоштовно.
Для багатодітних сімей (троє і більше дітей) вартість харчування зменшується на 50%.
Щоб отримати пільгу потрібно:
Залежно від підстави, можуть знадобитися:
У деяких випадках можуть просити копії свідоцтва про народження чи довідки про склад сім’ї.
Нагадаємо, в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. З початку року щодня обіди отримують 1,5 млн учнів початкових класів. Також з вересня 2025 року безкоштовним харчуванням забезпечать школярів 5-11 класів у прифронтових громадах. Наступний етап - охопити всіх учнів з 1 по 11 клас на території країни.