Питание в детсадах со скидкой 50%: правительство сохранило льготу для многодетных семей

Сегодня на заседании Кабинета министров обсуждали вопросы образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов. В частности и питание детей в детсадах для многодетных семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Во время заседания 1 сентября правительство рекомендовало органам местного самоуправления продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детсадах. После принятия соответствующих решений многодетные семьи и в дальнейшем смогут платить на 50% меньше за питание.
По словам Свириденко, такое решение поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи с тремя и более детьми и обеспечит им дополнительную поддержку со стороны государства.
В Украине часть школьников и воспитанников детсадов может питаться бесплатно или на льготных условиях, сообщает Правительственный портал. Это зависит от государственных программ, решений местных властей и международной помощи.
Право на полностью бесплатное питание имеют:
Кроме того, местные органы власти могут устанавливать дополнительные категории детей, которые питаются бесплатно.
Для многодетных семей (трое и более детей) стоимость питания уменьшается на 50%.
Чтобы получить льготу нужно:
В зависимости от основания, могут понадобиться:
В некоторых случаях могут просить копии свидетельства о рождении или справки о составе семьи.
Напомним, в Украине планируют расширить программу бесплатного горячего питания для школьников. С начала года ежедневно обеды получают 1,5 млн учеников начальных классов. Также с сентября 2025 года бесплатным питанием обеспечат школьников 5-11 классов в прифронтовых общинах. Следующий этап - охватить всех учеников с 1 по 11 класс на территории страны.