Характерно для разового падения. В МВД рассказали о травмах на теле Шишова
Фото: глава "Белорусского дома в Украине" Сергей Шишов (instagram.com/vvshishov)
Эксперты выявили на теле повешенного главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова ссадины. Травмы характерны для разового падения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко на брифинге.
"У Шишова было определены просто ссадины, содрана кожа на носу. Ссадины также на левом колене и груди, а также небольшие потертости на левой части верхней губы. Это все, что есть на сегодня. Это характерно для разового падения, как сказали эксперты", - заявил он.
Напомним, сегодня в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.
Кроме того, в "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за ним.