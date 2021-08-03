Характерно для разового падіння. У МВС розповіли про травми на тілі Шишова

"У Шишова були визначені просто садна, здерта шкіра на носі. Садна також на лівому коліні і грудях, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - заявив він.