Характерно для разового падіння. У МВС розповіли про травми на тілі Шишова
Фото: глава "білоруського дому в Україні" Сергій Шишов (instagram.com/vvshishov)
Експерти виявили на тілі повішеного глави "білоруського дому в Україні" Віталія Шишова садна. Травми характерні для разового падіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови Національної поліції України Ігоря Клименка на брифінгу.
"У Шишова були визначені просто садна, здерта шкіра на носі. Садна також на лівому коліні і грудях, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.
Крім того, у "білоруському домі в Україні" заявили про стеження за ним.