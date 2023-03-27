Українців попередили про лавинну небезпеку та показали фото світанку в Карпатах

У понеділок-вівторок, 27-28 березня, в Україні прогнозується ймовірність сходження лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - додали в Укргідрометцентрі.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

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