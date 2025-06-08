"Хаотична ескалація". Нацгвардія США почала розгони протестів у містах Каліфорнії

Ситуація у Лос-Анджелесі дуже напружена. Поки Трамп демонструє жорстку позицію щодо нелегальної міграції, а тисячі людей вимагають захисту своїх прав, то бійці Нацгвардії вже готові зупиняти протести.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
Президент США Дональд Трамп продовжує свою імміграційну політику. Саме тому по всій країні затримують тисячі людей без документів по всій країні.
Так, стало відомо про введення 2 000 солдат Національної гвардії до Лос-Анджелеса у відповідь на протести, що спалахнули через масові рейди імміграційної служби ICE по всій країні.
До слова, це перше федеральне розгортання Нацгвардії без формального запиту штату з 1965 року .
Національному розгортанню передували масові арешти нелегальних мігрантів — щодня по 2 000 осіб по всій країні, понад 100 лише в Лос-Анджелесі.
Протестувальники вийшли на вулиці з гаслами «зупинити депортації» — у деяких локаціях, як Paramount і Compton, відбулися заворушення із застосуванням сльозогінного газу й затриманнями.
Мер Лос-Анджелеса Карен Басс і губернатор Каліфорнії Гарвін Ньюсом засудили введення сил як "хаотичне загострення" і політизоване рішення .
Вони стверджують, що ситуацію можна було б контролювати місцевими силами — "ми не просили цих військових".
Розгортання військових загострило спір про федеральну та місцеву владу - політики обвинувачують Трампа в надмірному використанні сили.
Більше того, дії Трампа вже порівнюють з авторитаризмом та політикою розділення громад
Це явище — частина масштабного, запланованого загострення політики щодо нелегальної імміграції. У травні DHS запитала 20 000 гвардійців для підтримки ICE у внутрішніх операціях.
Все вказує на те, що Трамп не тільки повернув практику масових депортацій — він розширив її на завоєння "внутрішніх операцій" із залученням федеральних сил під прикриттям Нацгвардії .
У п'ятницю понад 1000 осіб оточили федеральну будівлю у центрі Лос-Анджелеса, а вже у суботу протести спалахнули у Парамаунті. Поліція застосувала проти демонстрантів газ і гранати.
Вашингтон звинувачує керівництво Каліфорнії в бездіяльності щодо протестів, тоді як місцева влада жорстко критикує дії федерального уряду. Лос-Анджелес офіційно повідомив, що не братиме участі у проведенні депортацій.Щоб придушити протести, Трамп вирішив задіяти Національну гвардію.
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