"Хаотичная эскалация". Нацгвардия США начала разгоны протестов в городах Калифорнии

Ситуация в Лос-Анджелесе очень напряженная. Пока Трамп демонстрирует жесткую позицию по нелегальной миграции, а тысячи людей требуют защиты своих прав, то бойцы Нацгвардии уже готовы останавливать протесты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.
Президент США Дональд Трамп продолжает свою иммиграционную политику. Именно поэтому по всей стране задерживают тысячи людей без документов.
Так, стало известно о введении 2 000 солдат Национальной гвардии в Лос-Анджелес в ответ на протесты, вспыхнувшие из-за массовых рейдов иммиграционной службы ICE по всей стране.
Чтобы все было законно, Трамп подписал президентский меморандум о развертывании войск Национальной гвардии для "борьбы с беззаконием, которому позволили гноиться".
К слову, это первое федеральное развертывание Нацгвардии без формального запроса штата с 1965 года.
Национальному развертыванию предшествовали массовые аресты нелегальных мигрантов - ежедневно по 2 000 человек по всей стране, более 100 только в Лос-Анджелесе.
Протестующие вышли на улицы с лозунгами "остановить депортации" - в некоторых локациях, как Paramount и Compton, произошли беспорядки с применением слезоточивого газа и задержаниями.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатор Калифорнии Гарвин Ньюсом осудили введение сил как "хаотичное обострение" и политизированное решение.
Они утверждают, что ситуацию можно было бы контролировать местными силами - "мы не просили этих военных".
Развертывание военных обострило спор о федеральной и местной власти - политики обвиняют Трампа в чрезмерном использовании силы.
Более того, действия Трампа уже сравнивают с авторитаризмом и политикой разделения общин.
Это явление - часть масштабного, запланированного обострения политики в отношении нелегальной иммиграции. В мае DHS запросила 20 000 гвардейцев для поддержки ICE во внутренних операциях.
Все указывает на то, что Трамп не только вернул практику массовых депортаций - он расширил ее на завоёвывание "внутренних операций" с привлечением федеральных сил под прикрытием Нацгвардии.
В пятницу более 1000 человек окружили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса, а уже в субботу протесты вспыхнули в Парамаунте. Полиция применила против демонстрантов газ и гранаты.
Вашингтон обвиняет руководство Калифорнии в бездействии в отношении протестов, тогда как местные власти жестко критикуют действия федерального правительства. Лос-Анджелес официально сообщил, что не будет участвовать в проведении депортаций, чтобы подавить протесты, Трамп решил задействовать Национальную гвардию.
Напомним, Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отменить временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
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