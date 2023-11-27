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ХАМАС звільнив ще одну групу заручників

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бойовики ХАМАСу звільнили ще одну групу заручників. Зараз вони прямують на територію Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЦАХАЛу в Telegram.

"За інформацією, отриманою від Червоного Хреста, наразі 11 заручників перебувають на шляху до ізраїльської території", - йдеться в повідомленні. 

Водночас Ізраїль звільнив палестинських заручників - трьох жінок і до 30 чоловіків віком до 19 років. Дев'ять ув'язнених - жителі Східного Єрусалима, решта, імовірно, із Західного берега річки Йордан.

Звільнення заручників під час перемир'я

Ізраїль минулого тижня підписав угоду з ХАМАСом про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС відпустив 24 людини - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень  де вони зустрілися зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників , що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив із полону ще 17 заручників, серед яких ізраїльтяни та іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив із в'язниць 39 неповнолітніх палестинців у рамках угоди про обмін заручників із ХАМАСом.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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