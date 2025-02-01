ХАМАС звільнив двох заручників Ізраїля, планується передача ще одного

"Ще двох ізраїльтян - цивільних заручників чоловічої статі - було звільнено в суботу в рамках угоди про припинення вогню з ХАМАС в Газі", - пише The Guardian.

ХАМАС передав перших двох заручників Червоному Хресту незадовго до того, як через деякий час їх прийняли ізраїльські військові.

У свою чергу палестинська влада стверджує, що Ізраїль погодився звільнити десятки палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, у рамках четвертого раунду обмінів під час угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

Звільнені - 35-річний Ярден Бібас і 54-річний французо-ізраїльський Офер Кальдерон - були передані Червоному Хресту "в більш упорядкованій передачі, ніж хаотичні сцени, які супроводжували попереднє звільнення цього тижня".

"Бібас є батьком двох наймолодших заручників: малюка Кфіра, якому було лише 9 місяців, коли його викрали озброєні бойовики ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, та Аріеля, якому на момент атаки було 4 роки", - пише Reuters.

ХАМАС заявив у листопаді 2023 року, що хлопчики та їх мати Ширі, яку забрали тоді ж, загинули під час ізраїльського авіаудару. Відтоді про них не було жодної інформації.

Коли чоловіків звільнили, "другий конвой Червоного Хреста прямував, щоб забрати американця ізраїльського походження Кіта Сігеля з другого місця". Він третій заручник, якого планують обміняти 1 лютого.