ХАМАС звільнив двох заручників Ізраїля, планується передача ще одного

ХАМАС вже звільнив двох ізраїльських заручників у суботу, 1 лютого. Трохи пізніше планується передача ще третього полоненого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian та Reuters.

"Ще двох ізраїльтян - цивільних заручників чоловічої статі - було звільнено в суботу в рамках угоди про припинення вогню з ХАМАС в Газі", - пише The Guardian .

ХАМАС передав перших двох заручників Червоному Хресту незадовго до того, як через деякий час їх прийняли ізраїльські військові.

У свою чергу палестинська влада стверджує, що Ізраїль погодився звільнити десятки палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, у рамках четвертого раунду обмінів під час угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

Звільнені - 35-річний Я рден Бібас і 54-річний французо-ізраїльський Офер Кальдерон - були передані Червоному Хресту "в більш упорядкованій передачі, ніж хаотичні сцени, які супроводжували попереднє звільнення цього тижня".

"Бібас є батьком двох наймолодших заручників: малюка Кфіра, якому було лише 9 місяців, коли його викрали озброєні бойовики ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, та Аріеля, якому на момент атаки було 4 роки", - пише Reuters.

ХАМАС заявив у листопаді 2023 року, що хлопчики та їх мати Ширі, яку забрали тоді ж, загинули під час ізраїльського авіаудару. Відтоді про них не було жодної інформації.