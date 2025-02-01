ХАМАС освободил двух заложников Израиля, планируется передача еще одного
ХАМАС уже освободил двух израильских заложников в субботу, 1 февраля. Чуть позже планируется передача еще третьего пленного.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters.
"Еще двое израильтян - гражданских заложников мужского пола - были освобождены в субботу в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС в Газе", - пишет The Guardian.
ХАМАС передал первых двух заложников Красному Кресту незадолго до того, как через некоторое время их приняли израильские военные.
В свою очередь палестинские власти утверждают, что Израиль согласился освободить десятки палестинцев, которые удерживаются в израильских тюрьмах, в рамках четвертого раунда обменов в ходе соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС.
Освобожденные - 35-летний Ярден Бибас и 54-летний французско-израильский Офер Кальдерон - были переданы Красному Кресту "в более упорядоченной передаче, чем хаотичные сцены, которые сопровождали предыдущее освобождение на этой неделе".
"Бибас является отцом двух самых молодых заложников: малыша Кфира, которому было всего 9 месяцев, когда его похитили вооруженные боевики ХАМАСа 7 октября 2023 года, и Ариэля, которому на момент атаки было 4 года", - пишет Reuters.
ХАМАС заявил в ноябре 2023 года, что мальчики и их мать Шири, которую забрали тогда же, погибли во время израильского авиаудара. С тех пор о них не было никакой информации.
Когда мужчин освободили, "второй конвой Красного Креста направлялся, чтобы забрать американца израильского происхождения Кита Сигеля со второго места". Он третий заложник, которого планируют обменять 1 февраля.
Соглашение между Израилем и ХАМАС
ХАМАС одобрил соглашение с Израилем об освобождении заложников в Секторе Газа и о прекращении огня.
За это время удалось освободить уже несколько израильских заложников. Так, 19 января все же ХАМАС освободил трех израильских заложников - Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер. А 25 января ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц. Речь идет о Карине Ариев, Даниэле Гильбоа, Нааме Леви и Лири Эльбаг.
В свою очередь, например, 30 января, Израиль освободил 110 палестинских заключенных. Хотя и ранее в этот день, 30 января, Израиль приостановил освобождение заключенных палестинцев. Решение было принято в связи с хаосом во время передачи израильских заложников Красному Кресту.
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