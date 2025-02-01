ХАМАС освободил двух заложников Израиля, планируется передача еще одного

ХАМАС уже освободил двух израильских заложников в субботу, 1 февраля. Чуть позже планируется передача еще третьего пленного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters.

"Еще двое израильтян - гражданских заложников мужского пола - были освобождены в субботу в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС в Газе", - пишет The Guardian .

ХАМАС передал первых двух заложников Красному Кресту незадолго до того, как через некоторое время их приняли израильские военные.

В свою очередь палестинские власти утверждают, что Израиль согласился освободить десятки палестинцев, которые удерживаются в израильских тюрьмах, в рамках четвертого раунда обменов в ходе соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС.

Освобожденные - 35-летний Ярден Бибас и 54-летний французско-израильский Офер Кальдерон - были переданы Красному Кресту "в более упорядоченной передаче, чем хаотичные сцены, которые сопровождали предыдущее освобождение на этой неделе".

"Бибас является отцом двух самых молодых заложников: малыша Кфира, которому было всего 9 месяцев, когда его похитили вооруженные боевики ХАМАСа 7 октября 2023 года, и Ариэля, которому на момент атаки было 4 года", - пишет Reuters.

ХАМАС заявил в ноябре 2023 года, что мальчики и их мать Шири, которую забрали тогда же, погибли во время израильского авиаудара. С тех пор о них не было никакой информации.