ХАМАС заявив, що не буде керувати Газою на наступному етапі угоди

Як пишуть арабські ЗМІ, посилаючись на високопоставлених чиновників, угруповання не буде керувати Газою під час наступного етапу угоди.

Зокрема, у четвер високопосадовець Усама Хамдан повідомив катарському телеканалу Al Araby TV, що палестинське терористичне угруповання буде готове вести переговори за другим етапом угод про припинення вогню і звільнення заручників із понеділка.

Крім того, Walla писало, що Хадман наголосив на прихильності ХАМАС до угоди і процитувало його наступну заяву.

"Якщо Ізраїль виконає свої зобов'язання, то ми продовжимо звільняти заручників, як було погоджено в суботу або в дні, що залишилися", - сказав він.

Як уточнює TJP, частиною другої фази угоди між Ізраїлем і ХАМАСом є відмова угруповання від управління Газою.