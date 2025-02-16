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ХАМАС заявив, що не буде керувати Газою на наступному етапі угоди

Фото: угруповання згодне відступити від правління анклавом
Автор: Едуард Ткач

ХАМАС погодився віддати управління над Газою. Починаючи з понеділка угруповання готове обговорити реалізацію цієї другої фази угоди з Ізраїлем про звільнення заручників і припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Як пишуть арабські ЗМІ, посилаючись на високопоставлених чиновників, угруповання не буде керувати Газою під час наступного етапу угоди.

Зокрема, у четвер високопосадовець Усама Хамдан повідомив катарському телеканалу Al Araby TV, що палестинське терористичне угруповання буде готове вести переговори за другим етапом угод про припинення вогню і звільнення заручників із понеділка.

Крім того, Walla писало, що Хадман наголосив на прихильності ХАМАС до угоди і процитувало його наступну заяву.

"Якщо Ізраїль виконає свої зобов'язання, то ми продовжимо звільняти заручників, як було погоджено в суботу або в дні, що залишилися", - сказав він.

Як уточнює TJP, частиною другої фази угоди між Ізраїлем і ХАМАСом є відмова угруповання від управління Газою.

Нагадаємо, що в суботу, 15 квітня, ХАМАС звільнив ще трьох заручників. Це вже був шостий обмін між сторонами.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір продовжити першу фазу угоди з ХАМАС, яка триває 42 дні і закінчиться 1 березня. Ізраїльський прем'єр бажає за цей час домогтися ще більшого звільнення заручників.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа