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ХАМАС заявил, что не будет управлять Газой на следующем этапе соглашения

Фото: группировка согласна отступить оту правления анклавом
Автор: Эдуард Ткач

ХАМАС согласился уйти с поста управляющего Сектором Газа. Начиная с понедельника группировка готова обсудить реализацию второй фазы соглашения с Израилем об освобождении заложников и прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как пишут арабские СМИ ссылаясь на высокопоставленных чиновников, группировка не будет управлять Газой во время следующего этапа соглашения.

В частности, в четверг высокопоставленный чиновник Усама Хамдан сообщил катарскому телеканалу Al Araby TV, что палестинская террористическая группировка будет готова вести переговоры по второму этапу соглашениями о прекращении огня и освобождении заложников с понедельника.

Кроме того, Walla писало, что Хадман подчеркнул приверженность ХАМАС соглашению и процитировало его следующее заявление.

"Если Израиль выполнит свои обязательства, то мы продолжим освобождать заложников, как было согласовано в субботу или в оставшиеся дни", - сказал он.

Как уточняет TJP, частью второй фазы соглашения между Израилем и ХАМАСом является отказ группировки от управления Газой.

Напомним, что в субботу, 15 апреля, ХАМАС освободил еще трех заложников. Это уже был шестой обмен между сторонами.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен продлить первую фазу соглашения с ХАМАС, которая длится 42 дня и закончится 1 марта. Израильский премьер желает за это время добиться еще большего освобождения заложников.

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ХАМАСИзраильСектор Газа