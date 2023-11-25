ХАМАС затягує звільнення заручників, заявляючи про "порушення" з боку Ізраїлю, - ЗМІ

Джерела видання повідомляють, що єгипетські та катарські посередники працюють над вирішенням проблеми затримки в обміні заручниками.

У свою чергу The Times of Israel повідомляє, що військове крило ХАМАСу оголосило, що воно вирішило відкласти звільнення другої партії заручників, хоча незадовго до цього офіційний представник ХАМАС заявив, що звільнення вже триває.

Військове крило заявляє, що відкладає звільнення заручників "доти, доки окупація не почне дотримуватися умов угоди щодо в'їзду вантажівок із гуманітарною допомогою до північної частини Сектора Газа, а також у зв'язку з недотриманням узгоджених стандартів звільнення ув'язнених".

Проте Ізраїль пропустив у сектор 200 вантажівок, як того вимагає угода, і ізраїльський військовий представник COGAT зі зв'язків із палестинцями повідомив раніше, що 50 із цих вантажівок досягли півночі Гази.

Водночас раніше високопоставлений представник ХАМАС Тахер аль-Ноно заявив, що Ізраїль нібито не виконав умови зі звільнення палестинських ув'язнених, на яких ХАМАС наполягав, щоб їх було звільнено в іншому порядку, ніж це було зроблено Ізраїлем.

Ізраїль пригрозив відновити бойові дії

За даними ЗМІ, ізраїльський чиновник погрожує, що якщо наступну партію ізраїльських заручників не буде звільнено із Сектора Гази до опівночі, він поновить військові дії.

Слова чиновника були наведені в низці івритських ЗМІ, проте офіційного підтвердження не було.

Другу партію заручників мали звільнити о 16:00, але досі не приступили до цього процесу.

Звільнення заручників

24 листопада бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників, яких відправили до контрольно-пропускного пункту на кордоні Сектору Газа та Єгипту. Це стало можливо після оголошення Ізраїлем тимчасового припинення вогню.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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