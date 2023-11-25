ХАМАС затягивает освобождение заложников, заявляя о "нарушении" со стороны Израиля, - СМИ

Источники издания сообщают, что египетские и катарские посредники работают над решением проблемы задержки в обмене заложниками.

В свою очередь The Times of Israel сообщает, что военное крыло ХАМАСа объявило, что оно решило отложить освобождение второй партии заложников, хотя незадолго до этого официальный представитель ХАМАС заявил, что освобождение уже идет.

Военное крыло заявляет, что откладывает освобождение заложников "до тех пор, пока оккупация не начнет соблюдать условия соглашения, касающегося въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть Сектора Газа, а также в связи с несоблюдением согласованных стандартов освобождения заключенных".

Тем не менее, Израиль пропустил в сектор 200 грузовиков, как того требует соглашение, и израильский военный представитель COGAT по связям с палестинцами сообщил ранее, что 50 из этих грузовиков достигли севера Газы.

При этом ранее высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Ноно заявил, что Израиль якобы не выполнил условия по освобождению палестинских заключенных, на которых ХАМАС настаивал, чтобы они были освобождены в ином порядке, чем это было сделано Израилем.

Израиль пригрозил возобновить боевые действия

По данным СМИ, израильский чиновник угрожает, что если следующая партия израильских заложников не будет освобождена из Сектора Газа до полуночи, он возобновит военные действия.

Слова чиновника были приведены в ряде ивритских СМИ, однако официального подтверждения не последовало.

Вторая партия заложников должна была быть освобождена в 16:00, но до сих пор не приступили к этому процессу.

Освобождение заложников

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников, которых отправили к контрольно-пропускному пункту на границе Сектора Газа с Египтом. Это стало возможным после объявления Израилем временного прекращения огня.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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