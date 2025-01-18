ХАМАС затягує з передачею списків заручників. В Ізраїлі різко відреагували

"Ми не будемо просуватися вперед із планом, поки не отримаємо список заручників, які підлягають звільненню, як погоджено. Ізраїль не потерпить порушень угоди. Єдина відповідальність лежить на ХАМАС", - ідеться в заяві канцелярії прем'єра.

В угоді зазначено, що ХАМАС зобов'язаний надати імена заручників не пізніше, ніж за 24 години до їхнього звільнення, яке мало відбутися завтра о 16:00 за місцевим часом.