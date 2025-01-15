ХАМАС замінив усіх бойовиків, яких втрати у війні з Ізраїлем, - Блінкен

"Кожного разу, коли Ізраїль завершує свої військові операції і відтісняє ХАМАС, бойовики перегруповуються і знову з'являються, тому що більше нічим заповнити порожнечу. За нашими оцінками, ХАМАС завербував майже стільки ж нових бойовиків, скільки втратив", - заявив Блінкен під час виступу в Атлантичній раді.

Як додає Telegraph, заява Блінкена пролунала після того, як він оприлюднив свій план щодо Сектора Газа після завершення війни. Мова йде про розгортання іноземних військових для підтримки миру доти, доки нова палестинська адміністрації не буде сформована й навчена.

Війна у Секторі Газа

У 2023-му Ізраїль розпочав військову операцію на території Сектора Газа після того, як ХАМАС атакував країну, що призвело до численних жертв та викрадень.

Тривалий час перемовини між Тель-Авівом та ісламістським рухом були безрезультативними, але нещодавно ЗМІ повідомили, що ізраїльська делегація висловила помірний оптимізм щодо можливого укладення угоди

Вчора, 14 січня, The Times of Israel заявило, що ХАМАС підтримав проєкт угоди щодо припинення вогню на території Сектора Газа.