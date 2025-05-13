"ХАМАС там не залишиться": Нетаньягу анонсував завершення військової операції в Газі

Нетаньягу на зустрічі з пораненими резервістами Армії оборони Ізраїлю 12 травня заявив, що Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, але не завершить війну за жодних обставин, доки ХАМАС не буде переможений.

"Ситуація змінилася. Найближчими днями ми ввійдемо в Газу з усіма силами, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення ХАМАСу. Це означає знищення ХАМАСу. Ліквідація ХАМАСу та звільнення всіх наших заручників - це нерозривно пов’язано. Саме так ми це робимо", - зазначив прем'єр.

Нетаньягу також зазначив, що Ізраїль створив орган, який дозволить цивільним особам виїхати з Гази.

"Якщо ми дамо їм вихід, я вам кажу - понад 50% піде. На мою думку, набагато більше. Але ХАМАС там не залишиться. Тимчасове припинення вогню - добре. Але ми йдемо до кінця", - наголосив він.

Ці заяви прозвучали на тлі переговорів в Досі щодо звільнення заручників та припинення вогню. Ізраїльська делегація вирушила до Катару для участі в цих переговорах.