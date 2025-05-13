"ХАМАС там не останется": Нетаньяху анонсировал завершение военной операции в Газе

Нетаньяху на встрече с ранеными резервистами Армии обороны Израиля 12 мая заявил, что Израиль может согласиться на краткосрочное прекращение огня для освобождения заложников, но не завершит войну ни при каких обстоятельствах, пока ХАМАС не будет побежден.

"Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем в Газу со всеми силами, чтобы завершить операцию. Завершение операции означает покорение ХАМАСа. Это означает уничтожение ХАМАСа. Ликвидация ХАМАСа и освобождение всех наших заложников - это неразрывно связано. Именно так мы это делаем", - отметил премьер.

Нетаньяху также отметил, что Израиль создал орган, который позволит гражданским лицам выехать из Газы.

"Если мы дадим им выход, я вам говорю - более 50% уйдет. По моему мнению, гораздо больше. Но ХАМАС там не останется. Временное прекращение огня - хорошо. Но мы идем до конца", - подчеркнул он.

Эти заявления прозвучали на фоне переговоров в Дохе по освобождению заложников и прекращению огня. Израильская делегация отправилась в Катар для участия в этих переговорах.