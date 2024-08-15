ХАМАС втрачає віру в США як посередника у переговорах про припинення вогню в Газі, - ЗМІ

За його словами, ХАМАС візьме участь лише в тому випадку, якщо переговори будуть зосереджені на реалізації пропозиції, яку виклав президент США Джо Байден у травні цього року і яка схвалена на міжнародному рівні.

Видання зазначає, що США назвали її пропозицією Ізраїлю і ХАМАС погодився з ним. Однак Ізраїль заявив, що промова Байдена не повністю відповідала самій пропозиції. Згодом обидві сторони запропонували зміни, що призвело до того, що кожна з них звинуватила іншу у перешкоджанні угоди.

ХАМАС особливо чинить опір вимозі Ізраїлю зберегти постійну військову присутність у двох стратегічних районах Гази після припинення вогню, умови якого були оприлюднені лише в останні тижні.

"Ми поінформували посередників, що… будь-яка зустріч має ґрунтуватися на обговоренні механізмів реалізації та встановленні термінів, а не на переговорах про щось нове. Інакше ХАМАС не бачить причин для участі", - сказав Хамдан, який є членом політбюро терористичної організації, куди входять головні політичні лідери групи та який визначає її політику.

Як пише AP, у середу ввечері було не ясно, чи візьме ХАМАС участь у переговорах, які розпочнуться вже сьогодні, у четвер.

Інтерв'ю Хамдану відбулося на тлі нових зусиль щодо припинення війни, викликаних нападом на Ізраїль 7 жовтня, під час якого бойовики під керівництвом ХАМАС убили 1200 осіб та потягли близько 250 заручників до Гази. Ізраїль відповів руйнівним бомбардуванням та наземним вторгненням, внаслідок якого загинуло близько 40 000 палестинців та були спустошені великі ділянки території.

Тепер виникли побоювання, що конфлікт може перерости у повномасштабну війну.