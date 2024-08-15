ХАМАС теряет веру в США как посредника в переговорах о прекращении огня в Газе, - СМИ

По его словам, ХАМАС примет участие только в том случае, если переговоры будут сосредоточены на реализации предложения, которое изложил президент США Джо Байден в мае этого года и которое одобрено на международном уровне.

Издание отмечает, что США назвали его предложением Израиля, и ХАМАС согласился с ним. Однако Израиль заявил, что речь Байдена не полностью соответствовала самому предложению. Позже обе стороны предложили изменения, что привело к тому, что каждая из них обвинила другую в препятствовании сделки.

ХАМАС особенно противится требованию Израиля сохранить постоянное военное присутствие в двух стратегических районах Газы после прекращения огня, условия которого были обнародованы лишь в последние недели.

"Мы проинформировали посредников, что… любая встреча должна основываться на обсуждении механизмов реализации и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом. В противном случае ХАМАС не видит причин для участия", - сказал Хамдан, который является членом политбюро террористической организации, куда входят главные политические лидеры группы и который определяет ее политику.

Как пишет AP, в среду вечером было не ясно, примет ли ХАМАС участие в переговорах, которые начнутся уже сегодня, в четверг.

Интервью Хамдана состоялось на фоне новых усилий по прекращению войны, вызванных нападением на Израиль 7 октября, в ходе которого боевики под руководством ХАМАС убили 1200 человек и утащили около 250 заложников в Газу. Израиль ответил разрушительной бомбардировкой и наземным вторжением, в результате которого погибло около 40 000 палестинцев и были опустошены обширные участки территории.

Теперь появились опасения, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну.