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ХАМАС теряет веру в США как посредника в переговорах о прекращении огня в Газе, - СМИ

Фото: ХАМАС (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Террористическая группировка ХАМАС теряет веру в способность США выступить посредником в прекращении огня в Газе перед новым раундом переговоров, который запланирован на эту неделю.

Об этом заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, ХАМАС примет участие только в том случае, если переговоры будут сосредоточены на реализации предложения, которое изложил президент США Джо Байден в мае этого года и которое одобрено на международном уровне.

Издание отмечает, что США назвали его предложением Израиля, и ХАМАС согласился с ним. Однако Израиль заявил, что речь Байдена не полностью соответствовала самому предложению. Позже обе стороны предложили изменения, что привело к тому, что каждая из них обвинила другую в препятствовании сделки.

ХАМАС особенно противится требованию Израиля сохранить постоянное военное присутствие в двух стратегических районах Газы после прекращения огня, условия которого были обнародованы лишь в последние недели.

"Мы проинформировали посредников, что… любая встреча должна основываться на обсуждении механизмов реализации и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом. В противном случае ХАМАС не видит причин для участия", - сказал Хамдан, который является членом политбюро террористической организации, куда входят главные политические лидеры группы и который определяет ее политику.

Как пишет AP, в среду вечером было не ясно, примет ли ХАМАС участие в переговорах, которые начнутся уже сегодня, в четверг.

Интервью Хамдана состоялось на фоне новых усилий по прекращению войны, вызванных нападением на Израиль 7 октября, в ходе которого боевики под руководством ХАМАС убили 1200 человек и утащили около 250 заложников в Газу. Израиль ответил разрушительной бомбардировкой и наземным вторжением, в результате которого погибло около 40 000 палестинцев и были опустошены обширные участки территории.

Теперь появились опасения, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

Почему возникла эскалация

Напомним, что после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукры, ситуация на Ближнем Востоке обострилась еще больше. Иран обвинил в деяниях Израиль, который никак не прокомментировал свою причастность, но признал ее в комментарии представителям США.

Известно, что Иран активно готовится "ответить" Израилю. Точные сроки неизвестны, но в мире опасаются эскалации конфликта.

В то же время недавно новый лидер ХАМАС Яхья Синвар через посредников сообщил Израилю о желании проведения переговоров для прекращения огня. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов заключить соглашение, однако израильские службы безопасности относятся к таким заявлениям скептически.

Ранее РБК-Украина писало, что что ЦАХАЛ ликвидировал старшего командира группировки ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.

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