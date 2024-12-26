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ХАМАС та Ізраїль звинувачують один одного в затримці припинення вогню

Фото: кожна зі сторін стверджує, що протилежна сторона бреше (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС і держава Ізраїль обмінялися звинуваченнями. Причиною стала нездатність укласти угоду про припинення вогню, незважаючи на прогрес останніми днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

ХАМАС заявив, що Ізраїль висунув додаткові умови, тоді як ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху звинуватив угруповання у відході від уже досягнутих домовленостей.

"Окупація висунула нові умови, пов'язані з виведенням військ, припиненням вогню, полоненими і поверненням переміщених осіб, що затримало досягнення угоди, яка була досягнута", - заявило угруповання ХАМАС.

Також там додали, що проявляють гнучкість і що переговори, які проходять за посередництва Катару та Єгипту, мають серйозний характер.

У відповідь Нетаньяху сказав у своїй заяві таке.

"Терористична організація ХАМАС продовжує брехати, відмовляється від уже досягнутих домовленостей і продовжує створювати труднощі на переговорах", - сказав ізраїльський прем'єр.

Однак додав, що Ізраїль продовжить невпинні зусилля з повернення заручників.

Що передувало

У вівторок офіс Нетаньягу повідомив, що ізраїльські парламентарі повернулися до Ізраїлю з Катару для консультацій щодо угоди про звільнення заручників після важливого тижня переговорів.

Як пише Reuters, американські та арабські посередники Катар і Єгипет активізували зусилля щодо укладення поетапної угоди в останні два тижні. Однією з проблем були угоди про розгортання ізраїльських військ.

У середу міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, розмовляючи з командирами на півдні Гази, заявив, що Ізраїль збереже контроль над безпекою анклаву, зокрема за допомогою буферних зон і контрольних постів.

Резюмуючи, агентство доповнює, що ХАМАС вимагає припинити війну, тоді як Ізраїль заявляє, що спочатку хоче покласти край правлінню ХАМАС в анклаві, щоб гарантувати, що він більше не становитиме загрозу для ізраїльтян.

Нагадаємо, днями армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала керівника Управління безпеки угруповання ХАМАС. Військові розповіли, що він переховувався в командному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи.

Також днями міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац офіційно визнав, що за операцією з ліквідації лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, яка відбулася влітку в Тегерані, стоїть саме Ізраїль.

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