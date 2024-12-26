ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в задержке прекращения огня

ХАМАС заявил, что Израиль выдвинул дополнительные условия, в то время как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в отходе от уже достигнутых договоренностей.

"Оккупация выдвинула новые условия, связанные с выводом войск, прекращением огня, пленными и возвращением перемещенных лиц, что задержало достижение соглашения, которое было достигнуто", - заявила группировка ХАМАС.

Также там добавили, что проявляют гибкость и что переговоры, которые проходят при посредничестве Катара и Египта, носят серьезный характер.

В ответ Нетаньяху сказал в своем заявлении следующее.

"Террористическая организация ХАМАС продолжает лгать, отказывается от уже достигнутых договоренностей и продолжает создавать трудности на переговорах", - сказал израильский премьер.

Однако добавил, что Израиль продолжит неустанные усилия по возвращению заложников.

Что предшествовало

Во вторник офис Нетаньяху сообщил, что израильские переговорщики вернулись в Израиль из Катара для консультаций по соглашению об освобождении заложников после важной недели переговоров.

Как пишет Reuters, американские и арабские посредники Катар и Египет активизировали усилия по заключению поэтапного соглашения в последние две недели. Одной из проблем были соглашения о развертывании израильских войск.

В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац, беседуя с командирами на юге Газы, заявил, что Израиль сохранит контроль над безопасностью анклава, в том числе посредством буферных зон и контрольных постов.

Резюмируя агентство дополняет, что ХАМАС требует прекратить войну, в то время как Израиль заявляет, что сначала хочет положить конец правлению ХАМАС в анклаве, чтобы гарантировать, что он больше не будет представлять угрозу для израильтян.