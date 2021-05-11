ХАМАС ракетным обстрелом Иерусалима "перешел красную черту", - Нетаньяху

Он подчеркнул, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". В то же время премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - заявил он.

Также Нетаньяху заявил, тем не менее, Израиль не хочет эскалации ситуации.

В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев,