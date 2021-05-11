ХАМАС ракетным обстрелом Иерусалима "перешел красную черту", - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что данные действия нельзя оставить без ответа. ХАМАС перешел красные линии.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Он подчеркнул, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". В то же время премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".
"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - заявил он.
Также Нетаньяху заявил, тем не менее, Израиль не хочет эскалации ситуации.
В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев,
РБК-Украина писало, что на Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией. Пострадали около 180 участников беспорядков, а также девять сотрудников правоохранительных органов.
Также столкновения произошли в ночь на 8 мая. В результате пострадали более 200 человек.