ХАМАС ракетним обстрілом Єрусалиму "перейшов червону межу", - Нетаньяху

Він підкреслив, що Ізраїль не потерпить атак на співгромадян і на свою територію і "відповість з великою силою". Водночас прем'єр визнав, що конфронтація "може тривати деякий час".

"Терористичні групи в Газі перетнули червону лінію в день Єрусалиму, червону лінію, і атакували ракетами околиці Єрусалиму", - заявив він.

Також Нетаньяху заявив, проте, Ізраїль не хоче ескалації ситуації.

Своєю чергою постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан звинуватив міжнародне співтовариство, що воно закликами до Ізраїлю проявляти стриманість сприяє насильству з боку палестинців,