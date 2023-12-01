ХАМАС порушив план. Як минув тиждень перемир'я та чому поновилася війна у секторі Газа

Між Ізраїлем та терористами ХАМАС поновилися бойові дії після кількох днів перемир'я. За цей час сторонам вдалося провести декілька обмінів. Проте вранці 1 грудня ізраїльська операція у секторі Газа продовжилася.

Більш докладно про те, що як минув тиждень перемир'я та чому поновилися бойові дії, – в матеріалі РБК-Україна .

ХАМАС порушив перемир'я

"Оперативна пауза" в Газі почалася 24 листопада. Спочатку Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я на 4 дні для звільнення заручників. Згодом воно було продовжено ще на 2 дні.

30 листопада стало відомо про чергове продовження режиму припинення вогню між сторонами, але за годину до його завершення із сектора Газа по території Ізраїлю були запущені ракети.

Про це повідомили в ізраїльському Міністерстві оборони та заявили про відновлення бойових дій зі своєї сторони.

"ХАМАС порушив оперативну паузу, а крім того, вів вогонь у бік території Ізраїлю. ЦАХАЛ відновив бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", – йшлося у заяві армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.

У відомстві пояснили, що після первинного повідомлення про звуки сирен у кібуці Холіт було виявлено кілька запусків із сектора Газа в бік ізраїльської території, які не були перехоплені згідно з протоколом.

Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню.

"Терористична організація ХАМАС-ІДІЛ порушила план. Вона не виконала свого зобов’язання звільнити сьогодні всіх жінок-заручників і запустила ракети по громадянах Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Сам прем'єр додав, що Ізраїль прагне знищити ХАМАС і звільнити всіх заручників.

"Наші сили ідуть вперед. Ми продовжуємо боротися всіма нашими силами, поки не досягнемо всіх наших цілей: повернення всіх наших викрадених, ліквідація ХАМАСу та обіцянка, що Газа більше ніколи не буде загрозою для Ізраїлю", – написав Біньямін Нетаньяху в соцмережі Х.

Зі свого боку ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню, заявивши, що нібито він перешкоджав постачанню палива на північ Гази. Також Міністерство охорони здоров'я, кероване бойовиками, заявило про нібито загибель, понад 100 людей в Газі сьогодні. Ці дані неможливо перевірити.

Що відбувається зараз

Як зазначили в ЦАХАЛ, з 07:32 1 грудня ізраїльські винищувачі почали атаку по цілях ХАМАСу у секторі Газа у відповідь на запуск ракет терористами.

Через обстріли бойовиків протягом дня сирени лунали в південних населених пунктах поблизу Гази, а також в центрі та на півночі Ізраїлю. Вдень ізраїльське ППО "Залізний купол" перехопило ракету, яка була запущена з території Лівану.

Роботу ППО спостерігали в Тель-Авіві. ЗАсвідченнями очевидців, пролунало 12 вибухів.

Rocket bursts over the sky of Tel Aviv. pic.twitter.com/pSXit2weoY — Gaza updates (@updates_gaza) December 1, 2023

Загалом, за сьогодні ЦАХАЛ завдав ударів по понад 200 об'єктах терористів.

"Після порушення ХАМАС оперативної паузи протягом останніх кількох годин наземні, повітряні та військово-морські сили завдали ударів по об’єктах терористів на півночі та півдні сектора Газа, зокрема в Хан-Юнісі та Рафаху", – сказано у звіті Міноборони Ізраїлю.

Зазначається, що ЦАХАЛ завдав ударів по замінованих вибухівкою районах, шахтах терористичних тунелів, пускових постах і оперативних командних центрах, які ХАМАС призначив для використання в поновлених бойових діях.

Також Армія оборони Ізраїлю заявила, що було завдано удару по терористичній групі на півдні Лівану.

The Israel Defense Force has released Footage showing Helicopter, Artillery, and Airstrikes on Hezbollah Positions in Southern Lebanon throughout today in Response to recent Rocket Attacks on Locations in Northern Israel. pic.twitter.com/SmWo1vqnRE — OSINTdefender (@sentdefender) December 1, 2023

Ізраїль розширить військову операцію?

Як повідомляє ВВС, 1 грудня вранці ізраїльські літаки скидали листівки над містом Хан-Юніс. У них місцевих жителів південних районів сектора Газа закликали до евакуації. На листівках був указаний QR-код з посиланням на карту.

Фото: листівка з посиланням на карту для евакуації (twitter.com/ME_Observer_)

Цю карту також опублікували на сайті Міністерства оборони Ізраїлю арабською мовою та в спеціальному відео арабською мовою в соціальних мережах.

Карта ділить територію сектора Гази на зони, щоб люди могли зорієнтуватися та зрозуміти інструкції, а також евакуюватися з певних місць для своєї безпеки, якщо це необхідно.

В ЦАХАЛ наголосили, що інформація стосовно розподілу зон евакуації має убезпечити місцевих мешканців у їх пересуванні на "наступному етапі війни".

СNN зазначає, що це може означати початок розширення військових операцій ізраїльської армії в Газі, оскільки ЦАХАЛ звертає свою увагу на розташування терористів ХАМАС саме на півдні.

До того ж ще до початку перемир'я в Ізраїлі дали зрозуміти, що мають намір розширити свої військові операції на південь. Так, міністр оборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль буде прагнути "демонтувати ХАМАС, де б він не був", що "включатиме як північ, так і південь" сектору Гази.

Скріншот карти від ЦАХАЛ (idf.il)

Як пише The Times of Israel, військові можуть використовувати цю карту, щоб закликати палестинців з певних районів до евакуації, коли наземний наступ ЦАХАЛу розшириться на південь, замість того, щоб вимагати масової евакуації, як це було в північній частині Гази.

Скільки заручників вдалося звільнити

За час перемир'я із полону ХАМАС у Газі було звільнено 105 цивільних осіб, у тому числі 81 ізраїльтянин, 23 громадяни Таїланду та 1 філіппінець.

Процес обміну заручниками проходив за участі представників Червоного Хреста. Полонених ізраїльтян везли на КПП на кордоні сектору Газа та Єгипту, а звідти доправляли до лікарень Ізраїлю.

В перший день перемир'я, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників. Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

27 листопада до Ізраїлю повернулися ще 11 полонених бойовиками.

Перший етап обміну тривав 4 дні, після чого Ізраїль і ХАМАС ще двічі продовжували тимчасову угоду про перемир’я.

За даними The Times of Israel, наразі в заручниках терористичних угруповань Гази все ще залишаються 137 осіб – 115 чоловіків, 20 жінок і двоє дітей. Десятьом заручникам від 75 років. Переважна більшість заручників – 126 – є ізраїльтянами. Одинадцять є іноземними громадянами, у тому числі вісім з Таїланду.

Зазначимо, з початку перемир'я із сектору Гази вдалося евакуювати 259 українців. З них 172 особи вже знаходяться в Україні, решта вирішили залишитися в Єгипті чи поїхати до Європи самотужки. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, загалом було отримано 329 дозволів на наших громадян від ізраїльтян та єгиптян. А з моменту припинення бойових дій і успішного етапу евакуації надійшло додатково 146 звернень громадян. Всього на території сектору Гази можуть залишатися ще 500 українців.

Постачання гуманітарної допомоги припинилося

В рамках перемир'я Ізраїль погодився дозволити доставку палива та гуманітарних вантажів в Газу з Єгипту. Зокрема ООН здійснювало перевезення гуманітарної допомоги до Сектору Гази через прикордонний пункт Рафах.

В організації зазначили, що завдяки тимчасовому перемир’ю їм вдалося збільшити доставку гуманітарної допомоги та надіслати її в деякі північні райони регіону.

Today (Nov. 28), 4 containers carrying diesel and 4 containers carrying cooking gas were sent from Egypt to the UN’s humanitarian aid orgs in Gaza through the Rafah crossing.

The fuel and cooking gas are designated for the operation of vital humanitarian infrastructure Gaza. pic.twitter.com/szhSmBzua3 — COGAT (@cogatonline) November 28, 2023

Проте сьогодні, через порушення режиму припинення вогню, рух вантажівок на КПП "Рафах" припинився. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на єгипетські джерела у секторі безпеки.

Як пише The Times of Israel, 1 грудня в Газу в'їхали лише десятки вантажівок з гуманітарною допомогою. Допомога включала лише ліки та продукти харчування, але не пальне.

Переговори щодо відновлення перемир'я ще тривають

Тимчасового перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС для обміну заручниками вдалося досягти за посередництвом Катару, США та Єгипту.

Попри зрив режиму припинення вогню переговорний процес між сторонами 1 грудня все ще продовжується.

ВВС повідомляє, що переговори тривають через єгипетських і катарських посередників, хоча ХАМАС не передав очікуваний список заручників, яких мали звільнити на восьмий день паузи. Бойовики заявляють, що в них нібито немає більше людей для обміну.

За умовами угоди, на кожного повернутого громадянина Ізраїлю з ізраїльських в'язниць було звільнено трьох палестинців. Початкові умови передбачали звільнення лише жінок, підлітків і дітей. При цьому в заручниках ХАМАСУ залишаються 137 осіб, у тому числі ізраїльські військові, звільняти яких на початкових умовах бойовики проти.

У США вважають ХАМАС винним у поновленні бойових дій у Газі, проте працюють над тим, щоб спробувати відновити перемир'я.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні заявив, що перемир'я припинилося через те, що ХАМАС вирішив порушити угоду, досягнуту з Ізраїлем. Водночас він зазначив, що Ізраїль має право захищатися і вжив заходів, щоб повідомити жителям Гази, де знаходяться безпечні зони і як вони можуть уникнути небезпеки, передає Haaretz.

Раніше СNN написало, що ХАМАС та Ізраїль все ще опосередковано говорять про заручників, і США вважають, що пауза може відновитися вже в п’ятницю.

Видання посилалося на високопоставленого чиновника Держдепу, який був разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Ізраїлю.

Ізраїль "полюватиме" на ХАМАС по всьому світу

В Ізраїлі раніше неодноразово запевняли, що будуть продовжувати бойові дії й після завершення "оперативної паузи".

Як заявляв міністр оборони Йоав Галлант, ізраїльська армія посилить свої бойові дії проти ХАМАСу після короткого перемир'я. ЦАХАЛ планує воювати щонайменше два місяці.

Але коли бойові дії на території Гази буде завершено, Ізраїль планує розпочати "полювання" на ватажків ХАМАСу по всьому світу.

За даними The Times of Israel, Біньямін Нетаньяху наказав розвідувальним агентствам розробити план ліквідації ватажків ХАМАСу за межами сектора Газа, які проживають в Туреччині, Катарі, чи інших країнах.

Це може бути операція, подібна до кампанії 1970-х років, коли Ізраїль ліквідував палестинських терористів, які були причетні до теракту на Олімпійських іграх у Мюнхені.

Війна Ізраїлю проти ХАМАСу

7 жовтня 2023 бойовики організації ХАМАС почали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони жорстоко вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Жертвами стало понад 1200 осіб. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.

В ході військових дій бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС. З 24 листопада між сторонами почалося перемир'я для обміну заручниками.

Нещодавно стало відомо, що ізраїльські офіційні особи отримали план ХАМАСу щодо нападу 7 жовтня більш ніж за рік до того, як його було реалізовано.

Однак армія та розвідка Ізраїлю відкинули його, вважаючи надто складним для терористів. У документі під назвою "Єрихонська стіна" описувався методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо сектора Газа, захоплення ізраїльських міст і напад на ключові військові бази.

Водночас офіційна влада Ізраїлю поки ніяк не коментувала інформацію щодо плану "Єрихонська стіна".