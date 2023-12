ХАМАС порушив план. Як минув тиждень перемир'я та чому поновилася війна у секторі Газа

"Оперативна пауза" в Газі почалася 24 листопада. Спочатку Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я на 4 дні для звільнення заручників. Згодом воно було продовжено ще на 2 дні.

30 листопада стало відомо про чергове продовження режиму припинення вогню між сторонами, але за годину до його завершення із сектора Газа по території Ізраїлю були запущені ракети.

Про це повідомили в ізраїльському Міністерстві оборони та заявили про відновлення бойових дій зі своєї сторони.

"ХАМАС порушив оперативну паузу, а крім того, вів вогонь у бік території Ізраїлю. ЦАХАЛ відновив бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", – йшлося у заяві армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.

У відомстві пояснили, що після первинного повідомлення про звуки сирен у кібуці Холіт було виявлено кілька запусків із сектора Газа в бік ізраїльської території, які не були перехоплені згідно з протоколом.

Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню.

"Терористична організація ХАМАС-ІДІЛ порушила план. Вона не виконала свого зобов’язання звільнити сьогодні всіх жінок-заручників і запустила ракети по громадянах Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Сам прем'єр додав, що Ізраїль прагне знищити ХАМАС і звільнити всіх заручників.

"Наші сили ідуть вперед. Ми продовжуємо боротися всіма нашими силами, поки не досягнемо всіх наших цілей: повернення всіх наших викрадених, ліквідація ХАМАСу та обіцянка, що Газа більше ніколи не буде загрозою для Ізраїлю", – написав Біньямін Нетаньяху в соцмережі Х.

Зі свого боку ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню, заявивши, що нібито він перешкоджав постачанню палива на північ Гази. Також Міністерство охорони здоров'я, кероване бойовиками, заявило про нібито загибель, понад 100 людей в Газі сьогодні. Ці дані неможливо перевірити.

Як зазначили в ЦАХАЛ, з 07:32 1 грудня ізраїльські винищувачі почали атаку по цілях ХАМАСу у секторі Газа у відповідь на запуск ракет терористами.

Через обстріли бойовиків протягом дня сирени лунали в південних населених пунктах поблизу Гази, а також в центрі та на півночі Ізраїлю. Вдень ізраїльське ППО "Залізний купол" перехопило ракету, яка була запущена з території Лівану.

Роботу ППО спостерігали в Тель-Авіві. ЗАсвідченнями очевидців, пролунало 12 вибухів.

Загалом, за сьогодні ЦАХАЛ завдав ударів по понад 200 об'єктах терористів.

"Після порушення ХАМАС оперативної паузи протягом останніх кількох годин наземні, повітряні та військово-морські сили завдали ударів по об’єктах терористів на півночі та півдні сектора Газа, зокрема в Хан-Юнісі та Рафаху", – сказано у звіті Міноборони Ізраїлю.

Зазначається, що ЦАХАЛ завдав ударів по замінованих вибухівкою районах, шахтах терористичних тунелів, пускових постах і оперативних командних центрах, які ХАМАС призначив для використання в поновлених бойових діях.

Також Армія оборони Ізраїлю заявила, що було завдано удару по терористичній групі на півдні Лівану.

Як повідомляє ВВС, 1 грудня вранці ізраїльські літаки скидали листівки над містом Хан-Юніс. У них місцевих жителів південних районів сектора Газа закликали до евакуації. На листівках був указаний QR-код з посиланням на карту.

Цю карту також опублікували на сайті Міністерства оборони Ізраїлю арабською мовою та в спеціальному відео арабською мовою в соціальних мережах.

Карта ділить територію сектора Гази на зони, щоб люди могли зорієнтуватися та зрозуміти інструкції, а також евакуюватися з певних місць для своєї безпеки, якщо це необхідно.

В ЦАХАЛ наголосили, що інформація стосовно розподілу зон евакуації має убезпечити місцевих мешканців у їх пересуванні на "наступному етапі війни".

СNN зазначає, що це може означати початок розширення військових операцій ізраїльської армії в Газі, оскільки ЦАХАЛ звертає свою увагу на розташування терористів ХАМАС саме на півдні.

До того ж ще до початку перемир'я в Ізраїлі дали зрозуміти, що мають намір розширити свої військові операції на південь. Так, міністр оборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль буде прагнути "демонтувати ХАМАС, де б він не був", що "включатиме як північ, так і південь" сектору Гази.

Як пише The Times of Israel, військові можуть використовувати цю карту, щоб закликати палестинців з певних районів до евакуації, коли наземний наступ ЦАХАЛу розшириться на південь, замість того, щоб вимагати масової евакуації, як це було в північній частині Гази.

За час перемир'я із полону ХАМАС у Газі було звільнено 105 цивільних осіб, у тому числі 81 ізраїльтянин, 23 громадяни Таїланду та 1 філіппінець.

Процес обміну заручниками проходив за участі представників Червоного Хреста. Полонених ізраїльтян везли на КПП на кордоні сектору Газа та Єгипту, а звідти доправляли до лікарень Ізраїлю.

Перший етап обміну тривав 4 дні, після чого Ізраїль і ХАМАС ще двічі продовжували тимчасову угоду про перемир’я.

За даними The Times of Israel, наразі в заручниках терористичних угруповань Гази все ще залишаються 137 осіб – 115 чоловіків, 20 жінок і двоє дітей. Десятьом заручникам від 75 років. Переважна більшість заручників – 126 – є ізраїльтянами. Одинадцять є іноземними громадянами, у тому числі вісім з Таїланду.

Зазначимо, з початку перемир'я із сектору Гази вдалося евакуювати 259 українців. З них 172 особи вже знаходяться в Україні, решта вирішили залишитися в Єгипті чи поїхати до Європи самотужки. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, загалом було отримано 329 дозволів на наших громадян від ізраїльтян та єгиптян. А з моменту припинення бойових дій і успішного етапу евакуації надійшло додатково 146 звернень громадян. Всього на території сектору Гази можуть залишатися ще 500 українців.

В рамках перемир'я Ізраїль погодився дозволити доставку палива та гуманітарних вантажів в Газу з Єгипту. Зокрема ООН здійснювало перевезення гуманітарної допомоги до Сектору Гази через прикордонний пункт Рафах.

В організації зазначили, що завдяки тимчасовому перемир’ю їм вдалося збільшити доставку гуманітарної допомоги та надіслати її в деякі північні райони регіону.

Today (Nov. 28), 4 containers carrying diesel and 4 containers carrying cooking gas were sent from Egypt to the UN’s humanitarian aid orgs in Gaza through the Rafah crossing.

