ХАМАС нарушил план. Как прошла неделя перемирия и почему возобновилась война в секторе Газа

"Оперативная пауза" в Газе началась 24 ноября. Сначала Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на 4 дня для освобождения заложников. Впоследствии оно было продлено еще на 2 дня.

30 ноября стало известно об очередном продлении режима прекращения огня между сторонами, но за час до его завершения из сектора Газа по территории Израиля были запущены ракеты.

Об этом сообщили в израильском Министерстве обороны и заявили о возобновлении боевых действий со своей стороны.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу, а кроме того, вел огонь в сторону территории Израиля. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", – говорилось в заявлении армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

В ведомстве пояснили, что после первичного сообщения о звуках сирен в кибуце Холит было обнаружено несколько запусков из сектора Газа в сторону израильской территории, которые не были перехвачены по протоколу.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня.

"Террористическая организация ХАМАС-ИГИЛ нарушила план. Она не выполнила своего обязательства освободить сегодня всех женщин-заложников и запустила ракеты по гражданам Израиля", - говорится в сообщении.

Сам премьер добавил, что Израиль стремится уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников.

"Наши силы идут вперед. Мы продолжаем бороться всеми нашими силами, пока не добьемся всех наших целей: возвращение всех наших похищенных, ликвидация ХАМАСа и обещание, что Газа больше никогда не будет угрозой для Израиля", - написал Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.

Со своей стороны, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, заявив, что якобы он препятствовал поставке топлива на север Газы. Также Министерство здравоохранения, подконтрольное боевикам, заявило о якобы гибели, более 100 человек в Газе сегодня. Эти данные невозможно проверить.

Как отметили в ЦАХАЛ, с 07:32 1 декабря израильские истребители начали атаку по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет террористами.

Из-за обстрелов боевиков в течение дня сирены раздавались в южных населенных пунктах близ Газы, а также в центре и на севере Израиля. Днем израильское ПВО "Железный купол" перехватило ракету, запущенную с территории Ливана.

Работу ПВО наблюдали в Тель-Авиве. По свидетельствам очевидцев, раздалось 12 взрывов.

В целом, сегодня ЦАХАЛ нанес удары по более чем 200 объектам террористов.

"После нарушения ХАМАС оперативной паузы за последние несколько часов наземные, воздушные и военно-морские силы нанесли удары по объектам террористов на севере и юге сектора Газа, в частности в Хан-Юнисе и Рафахе", – говорится в отчете Минобороны Израиля.

Отмечается, что ЦАХАЛ нанес удары по заминированным взрывчаткой районам, шахтам террористических тоннелей, пусковым постам и оперативным командным центрам, которые ХАМАС назначил для использования в возобновленных боевых действиях.

Также Армия обороны Израиля заявила, что был нанесен удар по террористической группе на юге Ливана.

The Israel Defense Force has released Footage showing Helicopter, Artillery, and Airstrikes on Hezbollah Positions in Southern Lebanon throughout today in Response to recent Rocket Attacks on Locations in Northern Israel. pic.twitter.com/SmWo1vqnRE

Как сообщает BBC, 1 декабря утром израильские самолеты сбрасывали листовки над городом Хан-Юнис. В них местных жителей южных районов сектора Газа призвали к эвакуации. На листовках был указан QR-код со ссылкой на карту.

Фото: листовка со ссылкой на карту для эвакуации (twitter.com/ME_Observer_)

Эта карта также опубликована на сайте Министерства обороны Израиля на арабском языке и в специальном видео на арабском языке в социальных сетях.

Карта разделяет территорию сектора Газа на зоны, чтобы люди могли сориентироваться и понять инструкции, а также эвакуироваться из определенных мест для своей безопасности, если это необходимо.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что информация о распределении зон эвакуации должна обезопасить местных жителей в их передвижении на "следующем этапе войны".

СNN отмечает, что это может означать начало расширения военных операций израильской армии в Газе, поскольку ЦАХАЛ обращает внимание на расположение террористов ХАМАС именно на юге.

К тому же, еще до начала перемирия в Израиле дали понять, что намерены расширить свои военные операции на юг. Так, министр обороны Йоав Галлант заявил, что Израиль будет стремиться "демонтировать ХАМАС, где бы он ни был", что "включит как север, так и юг" сектора Газа.

Скриншот карты от ЦАХАЛ (idf.il)

Как пишет The Times of Israel, военные могут использовать эту карту, чтобы призвать палестинцев из определенных районов к эвакуации, когда наземное наступление ЦАХАЛа расширится на юг, вместо того чтобы потребовать массовой эвакуации, как это было в северной части Газы.

За время перемирия из плена ХАМАС в Газе были освобождены 105 гражданских лиц, в том числе 81 израильтянин, 23 граждан Таиланда и 1 филиппинец.

Процесс обмена заложниками проходил с участием представителей Красного Креста. Пленных израильтян везли на КПП на границе сектора Газа и Египта, а оттуда доставляли в больницы Израиля.

Первый этап обмена длился 4 дня, после чего Израиль и ХАМАС еще дважды продлевали временное соглашение о перемирии.

По данным The Times of Israel, в настоящее время в заложниках террористических группировок Газы все еще остаются 137 человек – 115 мужчин, 20 женщин и двое детей. Десятерым заложникам от 75 лет. Подавляющее большинство заложников – 126 – являются израильтянами. Одиннадцать являются иностранными гражданами, в том числе восемь из Таиланда.

Отметим, с начала перемирия из сектора Газа удалось эвакуировать 259 украинцев. Из них 172 человека уже находятся в Украине, остальные решили остаться в Египте или уехать в Европу самостоятельно. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, в общей сложности было получено 329 разрешений на наших граждан от израильтян и египтян. С момента прекращения боевых действий и успешного этапа эвакуации поступило дополнительно 146 обращений граждан. Всего на территории сектора Газа могут оставаться еще 500 украинцев.

В рамках перемирия Израиль согласился разрешить доставку топлива и гуманитарных грузов в Газу из Египта. В частности, ООН осуществляла перевозку гуманитарной помощи в Сектор Газа через пограничный пункт Рафах.

В организации отметили, что благодаря временному перемирию им удалось увеличить доставку гуманитарной помощи и отправить в некоторые северные районы региона.

Today (Nov. 28), 4 containers carrying diesel and 4 containers carrying cooking gas were sent from Egypt to the UN’s humanitarian aid orgs in Gaza through the Rafah crossing.

The fuel and cooking gas are designated for the operation of vital humanitarian infrastructure Gaza. pic.twitter.com/szhSmBzua3