ХАМАС передав Ізраїлю ще трьох заручників

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС за посередників уклали угоду для звільнення заручників та палестинських ув'язнених.

У рамках угоди у Секторі Газа було встановлене перемир'я. Сторони провели вже декілька обмінів. Ізраїль вимагає від ХАМАС забезпечити безпеку для заручників під час передачі.

Варто додати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито візьмуть під контроль Сектор Газа. Він також говорив про переселення жителів Гази.

Навіщо Трампу контроль над Сектором Газа та що думає про це Близький Схід - у матеріалі РБК-Україна.

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