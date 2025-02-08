ХАМАС передал Израилю еще трех заложников

Соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, Израиль и ХАМАС при посредниках заключили соглашение для освобождения заложников и палестинских заключенных.

В рамках соглашения в Секторе Газа было установлено перемирие. Стороны провели уже несколько обменов. Израиль требует от ХАМАС обеспечить безопасность для заложников во время передачи.

Стоит добавить, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы возьмут под контроль Сектор Газа. Он также говорил о переселении жителей Газы.

Зачем Трампу контроль над Сектором Газа и что думает об этом Ближний Восток - в материале РБК-Украина.

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