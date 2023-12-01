UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ХАМАС передав Червоному Хресту ще одну групу ізраїльських заручників

Ілюстративне фото: ХАМАС передав Червоному Хресту ще одну групу ізраїльських заручників (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бойовики ХАМАСу передали Червоному Хресту ще шість громадян Ізраїлю, яких утримували в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ та The Times of Israel.

За попередніми даними, ще шість полонених наразі прямують до Ізраїлю через Єгипет, де їх зустрінуть солдати ЦАХАЛ.

"На місці зустрічі співробітники служби безпеки перевірять особи звільнених заручників. Представники ЦАХАЛу повідомляють сім'ям заручників останню наявну інформацію", - сказано у повідомлені.

Варто зауважити, що раніше ХАМАС звільнили ще двох заручників - їх упізнали як 21-річну Мію Шем і 40-річного Аміта Суссана.

Звільнення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа