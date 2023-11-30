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ХАМАС передав Червоному Хресту ще двох полонених ізраїльтян, - ЦАХАЛ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бойовики ХАМАСу передали Червоному Хресту ще двох громадян Ізраїлю, яких утримували в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ та The Times of Israel.

"Деякий час тому представники Червоного Хреста передали двох звільнених ізраїльських заручників спецпризначенцям ЦАХАЛу і силам ISA, які прилягають до паркану безпеки на кордоні з Сектором Гази. Після цього вони вирушать на базу Хацерім", - ідеться в повідомленні. 

Їх упізнали як 21-річну Мію Шем і 40-річного Аміта Суссана.

Водночас наголошують, що найближчими кількома годинами очікують на передачу Червоному Хресту ще кількох ізраїльських заручників.

Звільнення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

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