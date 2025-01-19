ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників

Видання зазначає, що на кадрах, опублікованих у мережі, видно, як троє ізраїльських заручників прибувають на площу в центрі Гази і передаються Червоному Хресту. Йдеться про Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Стейнбрехер, які ходять самостійно, без сторонньої допомоги.

Незабаром в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Червоний Хрест повідомив військових про передачу їм трьох заручників.

Військовослужбовці додали, що наразі Червоний Хрест доставляє заручників військам ЦАХАЛ у Газі.

Оновлено о 17:47

Армія оборони Ізраїлю у своєму офіційному Telegram підтвердила, що троє звільнених заручників уже передані силам ЦАХАЛу і Шин-бет у Газі.

"Троє звільнених заручників у супроводі спецпризначенців ЦАХАЛу та сил Шин-бет повертаються на ізраїльську територію, де вони пройдуть первинне медичне обстеження", - йдеться в повідомленні.