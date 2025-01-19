ХАМАС освободил трех израильских заложников

Издание отмечает, что на кадрах опубликованных в сети видно, как трое израильских заложников прибывают на площадь в центре Гази и передаются Красному Кресту. Речь идет о Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер, которые ходят самостоятельно, без посторонней помощи.

Вскоре в Армии обороны Израиля сообщили, что Красный Крест уведомил военных о передаче им трех заложников.

Военнослужащие добавили, что в настоящее время Красный Крест доставляет заложников войскам ЦАХАЛ в Газе.

Обновлено в 17:47

Армия обороны Израиля в своем официальном Telegram подтвердила, что трое освобожденных заложников уже переданы силам ЦАХАЛа и Шин-бет в Газе.

"Трое освобожденных заложников в сопровождении спецназа ЦАХАЛа и сил Шин-бет возвращаются на израильскую территорию, где они пройдут первичное медицинское обследование", - говорится в сообщении.