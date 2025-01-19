ХАМАС освободил трех израильских заложников

Сегодня между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня. Группировка в рамках сделки уже передала Красному Кресту первых трех заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Издание отмечает, что на кадрах опубликованных в сети видно, как трое израильских заложников прибывают на площадь в центре Гази и передаются Красному Кресту. Речь идет о Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер, которые ходят самостоятельно, без посторонней помощи.
Вскоре в Армии обороны Израиля сообщили, что Красный Крест уведомил военных о передаче им трех заложников.
Военнослужащие добавили, что в настоящее время Красный Крест доставляет заложников войскам ЦАХАЛ в Газе.
Армия обороны Израиля в своем официальном Telegram подтвердила, что трое освобожденных заложников уже переданы силам ЦАХАЛа и Шин-бет в Газе.
"Трое освобожденных заложников в сопровождении спецназа ЦАХАЛа и сил Шин-бет возвращаются на израильскую территорию, где они пройдут первичное медицинское обследование", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг 16 января, стороны переговорщики подписали в Дохе соглашение о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В пятницу и до субботы, сделку одобрил кабинет безопасности Израиля и непосредственно правительство. Теперь начиная с сегодняшнего дня, сделка между Израилем и ХАМАС вступила в силу.
Подробнее о том, почему стороны заключили соглашения и какими могут быть его последствия - читайте в материале РБК-Украина.
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