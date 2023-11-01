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ХАМАС обіцяє звільнити частину іноземних заручників

Середа 01 листопада 2023 04:00
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ХАМАС обіцяє звільнити частину іноземних заручників Фото: ХАМАС пообіцяв звільнити частину іноземних заручників (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Бойове крило палестинської терористичної організації ХАМАС заявило, що готове відпустити деяких іноземних заручників, яких тримають у Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera.

Речник так званих "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда заявив, що повідомив про таке рішення посередників, а заручників звільнять "через кілька днів".

До цього в ізраїльській армії повідомляли, що терористи ХАМАС утримують у секторі Гази 245 заручників.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Після цього Тель-Авів оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції. При цьому в ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.

Сьогодні, 31 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

Також зазначимо, що NBC News писало, що переговори представників Ізраїлю та ХАМАС щодо звільнення заручників зайшли в глухий кут, оскільки бойовики відмовилися гарантувати, що відпустять велику кількість іноземців.

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