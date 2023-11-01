ХАМАС обещает освободить часть иностранных заложников

Боевое крыло палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что готово отпустить некоторых иностранных заложников, держащихся в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera .

Спикер так называемых "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда заявил, что сообщил о таком решении посредников, а заложников освободят "через несколько дней".

До этого в израильской армии сообщалось, что террористы ХАМАС содержат в секторе Газа 245 заложников.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. После этого Тель-Авив объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции. При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Также отметим, что NBC News писало, что переговоры представителей Израиля и ХАМАС по освобождению заложников зашли в тупик, поскольку боевики отказались гарантировать, что отпустят большое количество иностранцев.

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