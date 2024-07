ХАМАС обезголовлено. Хто такий Ісмаїл Ганія і чому він був ворогом Ізраїлю

Зазначимо, Ганія загинув лише за кілька годин після ліквідації в Бейруті (Ліван) високопоставленого командира "Хезболли" Фуада Шукра. І на відміну від ситуації з Ісмаїлом Ганією, ліквідацію Шукри офіційно підтвердили в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ).

