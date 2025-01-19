ХАМАС ніколи не буде керувати Газою, - радник Трампа з нацбезпеки
Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, Майк Волц, заявив, що угруповання ХАМАС ніколи не буде керувати Газою. Крім того, Сполучені Штати підтримають Ізраїль, якщо анклав відмовиться від угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Хамас ніколи не буде керувати Газою. Це абсолютно неприйнятно", - сказав Волц каналу CBS.
Він також додав, що якщо ХАМАС відмовиться від угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, Сполучені Штати підтримають Ізраїль "у тому, що він має зробити".
Угода між Ізраїлем і ХАМАС
Нагадаємо, сьогодні вранці Ізраїль оголосив про початок перемир'я в Газі. Припинення вогню вдалося досягти після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких звільнить 19 січня.
Паралельно, три міністри уряду Ізраїлю подали у відставку на знак протесту проти підписаної та реалізованої угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.