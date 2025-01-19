ХАМАС ніколи не буде керувати Газою, - радник Трампа з нацбезпеки

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, Майк Волц, заявив, що угруповання ХАМАС ніколи не буде керувати Газою. Крім того, Сполучені Штати підтримають Ізраїль, якщо анклав відмовиться від угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Він також додав, що якщо ХАМАС відмовиться від угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, Сполучені Штати підтримають Ізраїль "у тому, що він має зробити".

"Хамас ніколи не буде керувати Газою. Це абсолютно неприйнятно", - сказав Волц каналу CBS.

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, сьогодні вранці Ізраїль оголосив про початок перемир'я в Газі. Припинення вогню вдалося досягти після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких звільнить 19 січня.

Паралельно, три міністри уряду Ізраїлю подали у відставку на знак протесту проти підписаної та реалізованої угоди.

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