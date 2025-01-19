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ХАМАС никогда не будет управлять Газой, - советник Трампа по нацбезопасности

Воскресенье 19 января 2025 16:58
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ХАМАС никогда не будет управлять Газой, - советник Трампа по нацбезопасности Фото: Майк Волц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, Майк Волц, заявил, что группировка ХАМАС никогда не будет управлять Газой. Кроме того, Соединенные Штаты поддержат Израиль, если анклав откажется от соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Хамас никогда не будет управлять Газой. Это совершенно неприемлемо", - сказал Волц каналу CBS.

Он также добавил, что если ХАМАС откажется от соглашения о прекращении огня в Газе и освобождению заложников, Соединенные Штаты поддержат Израиль "в том, что он должен сделать".

Соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, сегодня утром Израиль объявил о начала перемирия в Газе. Прекращения огня удалось достичь после того, как ХАМАС передал список первых заложников, которых освободит 19 января.

Параллельно, три министра правительства Израиля подали в отставку в знак протеста против подписанного и реализованного соглашения.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Сектор Газа
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