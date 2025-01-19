ХАМАС надіслав список заручників, які будуть звільнені сьогодні, - ЗМІ

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Нещодавно Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. По різним даним, мова може йти від 94 до 97 заручниках, яких утримують терористи.

Передбачається, що звільнення людей буде проходити декількома етапами. Під час першого мають бути звільнені більше 30 людей, серед яких діти, жінки та похилі люди.

Перша операція по звільненню заручників між Ізраїлем та ХАМАС має відбутися 19 січня, в ході якої повернуті мають бути троє цивільних жінок. Але ХАМАС порушив раніше укладені домовленності і до останнього не передавав ізраїльській владі список з їх імен, хоча мав б це зробити за добу до того, як угода мала вступити в дію (8:30 ранку неділі, 19 січня).

Дійшло до того, що речник ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа. За даними ЗМІ, винищувачі Ізраїлю вже завдали хвилю авіаударів по сектору Газа 19 січня.

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