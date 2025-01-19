ХАМАС прислал список заложников, которые будут освобождены сегодня, - СМИ

Соглашение Израиля и ХАМАС

Недавно Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. По разным данным, речь может идти от 94 до 97 заложников, которых удерживают террористы.

Предполагается, что освобождение людей будет проходить в несколько этапов. Во время первого должны быть освобождены более 30 человек, среди которых дети, женщины и пожилые люди.

Первая операция по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС должна состояться 19 января, в ходе которой возвращены должны быть трое гражданских женщин. Но ХАМАС нарушил ранее заключенные договоренности с Израилем и до последнего не передавал израильским властям список с их именами, хотя должен был бы это сделать за сутки до того, как соглашение должно было вступить в действие (8:30 утра воскресенья, 19 января).

Дошло до того, что представитель ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль продолжит удары по Сектору Газа. По данным СМИ, истребители Израиля уже нанесли волну авиаударов по сектору Газа 19 января.

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