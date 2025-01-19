ХАМАС прислал список заложников, которые будут освобождены сегодня, - СМИ

ХАМАС прислал список заложников, которые будут освобождены 19 января. Речь идет о трех гражданских женщинах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что террористическая группировка якобы уже направила Израилю необходимый список заложников, которые должны быть освобождены сегодня.
Как пишет Times of Israel, ХАМАС освободит заложников:
Недавно Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. По разным данным, речь может идти от 94 до 97 заложников, которых удерживают террористы.
Предполагается, что освобождение людей будет проходить в несколько этапов. Во время первого должны быть освобождены более 30 человек, среди которых дети, женщины и пожилые люди.
Первая операция по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС должна состояться 19 января, в ходе которой возвращены должны быть трое гражданских женщин. Но ХАМАС нарушил ранее заключенные договоренности с Израилем и до последнего не передавал израильским властям список с их именами, хотя должен был бы это сделать за сутки до того, как соглашение должно было вступить в действие (8:30 утра воскресенья, 19 января).
Дошло до того, что представитель ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль продолжит удары по Сектору Газа. По данным СМИ, истребители Израиля уже нанесли волну авиаударов по сектору Газа 19 января.
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