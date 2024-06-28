ХАМАС має бути ліквідовано, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що терористична організація ХАМАС має бути ліквідована.
Про це він сказав у ході дебатів із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільне новини".
Байден аргументує це тим, що лише ХАМАС хоче війни.
"Єдиний, хто хоче продовження війни - ХАМАС. Єдине, в чому я відмовив Ізраїлю, - це 2000-фунтові бомби, які не повинні застосовуватися в населених пунктах", - заявив Байден, наголосивши, що США за його президентства є "найбільшим прихильником Ізраїлю".
Тому, за словами Байдена, організацію слід ліквідувати.
"Хамас має бути ліквідований, але треба бути обережним зі зброєю, яку ви використовуєте у населених пунктах", - сказав Байден.
У свою чергу Трамп назвав Байдена "палестинцем" і не дав відповіді на пряме запитання, чи підтримує він створення незалежної палестинської держави.
"Треба Ізраїлю закінчити його роботу", – сказав Трамп про продовження війни у Секторі Газа.
Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів заявив, що Україна не виграє війну проти Росії. За його словами, у країни закінчуються люди та військові.
У той же час, Дональд Трамп назвав неприйнятною мирну пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни в Україні.
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