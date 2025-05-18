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ХАМАС готовий віддати Ізраїлю частину заручників: CNN дізналося, що вимагає натомість

Фото: згода ХАМАСу відбулася на тлі нової операції Ізраїлю в Газі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в Газі. ХАМАС зі свого боку готовий віддати країні частину заручників, щоб припинити вогонь і звільнити своїх в'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наземна операція ізраїльських військових на півночі та півдні Гази проводиться на тлі зусиль міжнародних посередників щодо досягнення прогресу в переговорах про припинення вогню.

Учора в Досі ХАМАС та Ізраїль почали непрямі переговори. Відповідну інформацію підтвердив високопоставлений представник ХАМАС Тахер Аль-Нуну, заявивши, що "переговори без попередніх умов почалися".

При цьому, незважаючи на деякий оптимізм навколо переговорів, прорив у них залишається неясним. В Ізраїлі сьогодні заявили, що відкриті до припинення війни в Газі, якщо ХАМАС здасться. Це пропозиція, яку воєнізоване угруповання навряд чи прийме.

"Якщо ХАМАС захоче поговорити про припинення війни шляхом капітуляції ХАМАС, ми будемо готові", - заявило ізраїльське джерело.

Зі свого боку високопоставлений лідер ХАМАС повідомив CNN, що угруповання погодилося віддати від 7 до 9 ізраїльських заручників в обмін на 60-денне припинення вогню і звільнення 300 палестинських в'язнів.

Новий наступ Ізраїлю

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері ізраїльські військові заявили, що їхня нова оголошена операція "Колісниці Гедеона" - повернула ХАМАС за стіл переговорів.

У заяві Армії оборони Ізраїлю йшлося про те, що кампанію було розпочато "для досягнення всіх цілей війни в Газі, включно зі звільненням заручників і розгромом ХАМАС".

Детальніше про нову операцію Ізраїлю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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