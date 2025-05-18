ХАМАС готовий віддати Ізраїлю частину заручників: CNN дізналося, що вимагає натомість

Наземна операція ізраїльських військових на півночі та півдні Гази проводиться на тлі зусиль міжнародних посередників щодо досягнення прогресу в переговорах про припинення вогню.

Учора в Досі ХАМАС та Ізраїль почали непрямі переговори. Відповідну інформацію підтвердив високопоставлений представник ХАМАС Тахер Аль-Нуну, заявивши, що "переговори без попередніх умов почалися".

При цьому, незважаючи на деякий оптимізм навколо переговорів, прорив у них залишається неясним. В Ізраїлі сьогодні заявили, що відкриті до припинення війни в Газі, якщо ХАМАС здасться. Це пропозиція, яку воєнізоване угруповання навряд чи прийме.

"Якщо ХАМАС захоче поговорити про припинення війни шляхом капітуляції ХАМАС, ми будемо готові", - заявило ізраїльське джерело.

Зі свого боку високопоставлений лідер ХАМАС повідомив CNN, що угруповання погодилося віддати від 7 до 9 ізраїльських заручників в обмін на 60-денне припинення вогню і звільнення 300 палестинських в'язнів.