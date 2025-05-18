ХАМАС готов отдать Израилю часть заложников: CNN узнало, что требует взамен

Наземная операция израильских военных на севере и юге Газы проводится на фоне усилий международных посредников по достижению прогресса в переговорах о прекращении огня.

Вчера в Дохе ХАМАС и Израиль начали непрямые переговоры. Соответствующую информацию подтвердил высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер Аль-Нуну, заявив, что "переговоры без предварительных условий начались".

При этом, несмотря на некоторый оптимизм вокруг переговоров, прорыв в них остается неясным. В Израиле сегодня заявили, что открыты к прекращению войны в Газе, если ХАМАС сдастся. Это предложение, которое военизированная группировка вряд ли примет.

"Если ХАМАС захочет поговорить о прекращении войны путем капитуляции ХАМАС, мы будем готовы", - заявил израильский источник.

В свою очередь высокопоставленный лидер ХАМАС сообщил CNN, что группировка согласилась отдать от 7 до 9 израильских заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение 300 палестинских заключенных.