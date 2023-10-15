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ХАМАС блокуе виїзд людей із Сектора Гази на південь, - ЦАХАЛ

Фото: ХАМАС перешкоджає евакуації з Сектора Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що бойовики ХАМАС блокують евакуацію населення Сектора Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією ЦАХАЛ, "сотні тисяч палестинців", які рухаються з півночі Сектора Гази на південь, однак значна кількість блокпостів ХАМАС заважає руху.

"ХАМАС ускладнює пересування жителів Сектора Гази головними дорогами і перешкоджає проїзду транспортних засобів на цих дорогах", - заявили в ЦАХАЛ.

На оприлюдненому відео видно інтенсивний рух у Секторі Гази, який, за словами ЦАХАЛ, спричинений блокпостами ХАМАС.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари територією Ізраїлю.

Упродовж тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

При цьому Ізраїль оголосив про стан війни і обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїлю закликала жителів сектору Газа евакуюватись на південь. На це їм дали день. ООН розкритикувала заклики Ізраїлю ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

Вчора прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав військових поблизу Сектора Газа та заявив про підготовку "наступного етапу" війни.

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