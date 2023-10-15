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ХАМАС блокирует выезд людей из Сектора Газы на юг, - ЦАХАЛ

Фото: ХАМАС препятствует эвакуации из Сектора Газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что боевики ХАМАСа блокируют эвакуацию населения Сектора Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По информации ЦАХАЛ, "сотни тысяч палестинцев", двигающихся с севера Сектора Газы на юг, однако значительное количество блокпостов ХАМАС мешает движению.

"ХАМАС усложняет передвижение жителей Сектора Газы по главным дорогам и препятствует проезду транспортных средств на этих дорогах", - заявили в ЦАХАЛ.

На обнародованном видео видно интенсивное движение в Секторе Газа, которое, по словам ЦАХАЛ, вызвано блокпостами ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

При этом Израиль объявил о состоянии войны и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиляпризвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

Вчера премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи Сектора Газа изаявил о подготовке "следующего этапа" войны.

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