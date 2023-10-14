Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю і заявив про початок "наступного етапу" війни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав військових поблизу Сектора Газа. При цьому заявив про підготовку "наступного етапу" війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Нетаньяху відвідав поселення Беері та Кфар-Аза на півдні Ізраїлю. Прем'єр зустрівся з солдатами і пройшовся руїнами будинків у громадах, які постраждали від жахливого нападу минулого тижня.

"Ви готові до наступного етапу? Наступний етап наближається", - запитав прем'єр-міністр у солдатів.

Однак він не уточнив, що він мав на увазі під "наступним етапом".

Водночас Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що сили ЦАХАЛу готуються до реалізації широкого спектра оперативно-наступальних планів.

"Наразі сили ЦАХАЛу, спираючись на велику матеріально-технічну базу і сотні тисяч покликаних резервістів, готуються до реалізації широкого спектра оперативних наступальних планів, які можуть передбачати комбіновані та скоординовані удари з повітря, моря і суходолу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що сухопутні війська ЦАХАЛу та Управління технологічного та матеріально-технічного забезпечення готуються до розширення сфери бойових дій.

Зокрема, було створено передові центри матеріально-технічного постачання, що дають змогу бойовим підрозділам швидко отримувати необхідне обладнання.

"Батальйони і солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні і підвищують бойову готовність до наступних етапів війни з акцентом на значні наземні операції", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари територією Ізраїлю.

Упродовж тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

При цьому Ізраїль оголосив про стан війни і обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїлю закликала жителів сектору Газа евакуюватись на південь. На це їм дали день. ООН розкритикувала заклики Ізраїлю ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

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