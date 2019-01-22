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Халеп потеряет статус первой ракетки мира по итогам Australian Open

Новости » Спорт    22.01.2019 - 13:33
Халеп потеряет статус первой ракетки мира по итогам Australian Open
Фото: Симона Халеп (twitter.com/WTA)

Живой рейтинг WTA возглавила чешская теннисистка Квитова

Румынская теннисистка Симона Халеп потеряет статус первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Живой рейтинг WTA возглавила чешка Петра Квитова после того, как она вышла в полуфинал соревнований, обыграв в двух партиях (6:1, 6:4) хозяйку кортов Эшли Барти (WTA 15).

Напомним, что по итогам Мельбурна первой ракеткой мира также могут стать японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.

Теперь, чтобы сохранить статус первой в мире, Квитовой нужно пройти на круг дальше Осаки. Если Свитолина или Плишкова выйдут в финал, то чешка должна будет обыграть их в финале, чтобы стать номером один.

В четвертьфинале Осака сыграет со Свитолиной, Плишкова - с американкой Сереной Уильямс. 

Квитова за выход в финал поспорит с американкой Даниэль Коллинз.

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