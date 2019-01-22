Халеп потеряет статус первой ракетки мира по итогам Australian Open

Живой рейтинг WTA возглавила чешская теннисистка Квитова
Румынская теннисистка Симона Халеп потеряет статус первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Живой рейтинг WTA возглавила чешка Петра Квитова после того, как она вышла в полуфинал соревнований, обыграв в двух партиях (6:1, 6:4) хозяйку кортов Эшли Барти (WTA 15).
.@Petra_Kvitova books her place in the @AustralianOpen semi-final!— WTA (@WTA) January 22, 2019
Defeats home favorite Barty 6-1, 6-4! ---> https://t.co/jTbA2hRaYw pic.twitter.com/9nyzgEXRrd
Напомним, что по итогам Мельбурна первой ракеткой мира также могут стать японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.
Теперь, чтобы сохранить статус первой в мире, Квитовой нужно пройти на круг дальше Осаки. Если Свитолина или Плишкова выйдут в финал, то чешка должна будет обыграть их в финале, чтобы стать номером один.
В четвертьфинале Осака сыграет со Свитолиной, Плишкова - с американкой Сереной Уильямс.
.@Naomi_Osaka_ faces @ElinaSvitolina, while @serenawilliams takes on @KaPliskova!— WTA (@WTA) January 22, 2019
The quarterfinal action continues on Wednesday at the @AustralianOpen!
Complete OOP ---> https://t.co/q6rEyul8Ok pic.twitter.com/qRtw9IeSyy
Квитова за выход в финал поспорит с американкой Даниэль Коллинз.