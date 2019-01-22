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Халеп втратить статус першої ракетки світу за підсумками Australian Open

Новини » Спорт    22.01.2019 - 13:33
Халеп втратить статус першої ракетки світу за підсумками Australian Open
Фото: Сімона Халеп (twitter.com/WTA)

Живий рейтинг WTA очолила чеська тенісистка Квітова

Румунська тенісистка Сімона Халеп втратить статус першої ракетки світу за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Живий рейтинг WTA очолила чешка Петра Квітова після того, як вона вийшла в півфінал змагань, обігравши в двох партіях (6:1, 6:4) господарку кортів Ешлі Барті (WTA 15).

Нагадаємо, за підсумками Мельбурна першою ракеткою світу також можуть стати японка Наомі Осака, чешка Кароліна Плішкова і українка Еліна Світоліна.

Тепер, щоб зберегти статус першої в світі, Квітовою потрібно пройти на круг далі Осаки. Якщо Світоліна або Плішкова вийдуть у фінал, то чешка повинна буде обіграти їх в фіналі, щоб стати номером один.

У чвертьфіналі Осака зіграє зі Світоліной, Плішкова - з американкою Сереною Вільямс.

Квітова за вихід у фінал посперечається з американкою Даніель Коллінз.

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