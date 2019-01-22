Халеп втратить статус першої ракетки світу за підсумками Australian Open

Живий рейтинг WTA очолила чеська тенісистка Квітова
Румунська тенісистка Сімона Халеп втратить статус першої ракетки світу за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Живий рейтинг WTA очолила чешка Петра Квітова після того, як вона вийшла в півфінал змагань, обігравши в двох партіях (6:1, 6:4) господарку кортів Ешлі Барті (WTA 15).
.@Petra_Kvitova books her place in the @AustralianOpen semi-final!— WTA (@WTA) January 22, 2019
Defeats home favorite Barty 6-1, 6-4! ---> https://t.co/jTbA2hRaYw pic.twitter.com/9nyzgEXRrd
Нагадаємо, за підсумками Мельбурна першою ракеткою світу також можуть стати японка Наомі Осака, чешка Кароліна Плішкова і українка Еліна Світоліна.
Тепер, щоб зберегти статус першої в світі, Квітовою потрібно пройти на круг далі Осаки. Якщо Світоліна або Плішкова вийдуть у фінал, то чешка повинна буде обіграти їх в фіналі, щоб стати номером один.
У чвертьфіналі Осака зіграє зі Світоліной, Плішкова - з американкою Сереною Вільямс.
.@Naomi_Osaka_ faces @ElinaSvitolina, while @serenawilliams takes on @KaPliskova!— WTA (@WTA) January 22, 2019
The quarterfinal action continues on Wednesday at the @AustralianOpen!
Complete OOP ---> https://t.co/q6rEyul8Ok pic.twitter.com/qRtw9IeSyy
Квітова за вихід у фінал посперечається з американкою Даніель Коллінз.