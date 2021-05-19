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Хакери, які зламали трубопровід Colonial Pipeline, отримали 90 млн доларів

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США, Середа 19 травня 2021 03:01
Хакери, які зламали трубопровід Colonial Pipeline, отримали 90 млн доларів Фото: розробник DarkSide отримав 15,5 мільйона доларів (freepik.com)
Автор: Даша Харченко

Хакери з DarkSide, які зламали американський трубопровід Colonial Pipeline, отримали 90 млн доларів в біткоїнах. Перед цим вони оголосили про саморозпуск.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що експерти ідентифікували біткоїн-гаманець, який хакери використовували для збору грошей.

Розробник DarkSide отримав 15,5 мільйона доларів, а ще близько 74,7 мільйона доларів надійшли до його філій.

"Наскільки нам відомо, цей аналіз включає всі платежі, вироблені для DarkSide, однак можуть бути виявлені й інші транзакції, а ці цифри варто розглядати як нижню межу", - зауважив співзасновник Elliptic Том Робінсон.

Раніше повідомлялось, що компанія Colonial Pipeline виплатила хакерам 5 млн доларів. Це був викуп за відновлення роботи трубопроводу.

Крім того, група хакерів DarkSide, якій наказують злом систем американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline, припиняє свою діяльність. Її учасники повідомили своїм колегам, що відчувають тиск з боку правоохоронців.

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